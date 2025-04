Stand: 10.04.2025 06:32 Uhr Großalarm: Feuer in Eishalle in Timmendorfer Strand

Im Eissport- und Tenniscentrum in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle war gegen 23 Uhr die Eisaufbereitungsmaschine in Brand geraten. 80 Feuerwehrleute aus Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz und Hemmelsdorf waren vor Ort. Sie zogen die Maschine vor die Tür und konnten sie dort löschen. Am Eissport- und Tenniszentrum entstand nur minimaler Schaden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, muss noch geklärt werden.

