In der Feuer- und Rettungswache wird der Alarm ausgelöst. Bei der Freiwilligen Feuerwehr werden die Feuerwehrleute meistens über Sirene, Funkmelder und eine Alarmierungsapp alarmiert, die sie bei sich tragen.

Von der Leitstelle erfahren sie die Art des Einsatzes, den Anfahrtsweg und weitere Informationen. Oft stehen diese Informationen auch schon in im Meldertext/der Alarmierungsapp. Die Einsatzkräfte ziehen sich schnell an, besetzten die Autos und fahren zum Einsatzort. Zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen am Einsatzort vergehen im Schnitt etwa zehn Minuten. Die Organisation der Feuerwehr ist eine der Pflichtaufgaben der Gemeinden.