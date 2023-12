Stand: 14.12.2023 04:00 Uhr "Mein Einsatz" - Weihnachtsspezial: Wenn der Tannenbaum brennt

Einmal noch für die Enkelkinder die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden, bevor er "geplündert" wird. Das hat Tradition bei einer Familie in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Und so soll es auch im Januar 2018 sein. Allerdings ist es schon Mitte des Monats; der Baum recht trocken. Die Großeltern zünden die Wachskerzen an - kurz darauf steht der Weihnachtsbaum in Flammen.

AUDIO: "Mein Einsatz" Weihnachtsspezial: Wenn der Weihnachtsbraum brennt! (28 Min) "Mein Einsatz" Weihnachtsspezial: Wenn der Weihnachtsbraum brennt! (28 Min)

Der Großvater versucht noch, das Feuer zu löschen. Die Großmutter sucht sofort mit den beiden Enkelkindern Hilfe bei ihrem Nachbarn. Joachim Behnke ist Feuerwehrmann. Er läuft sofort los, um zu helfen. Seine Einsatz-Geschichte erzählt er in der aktuellen Weihnachtsspezial-Folge von "Mein Einsatz - der NDR Feuerwehrpodcast".

