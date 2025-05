Stand: 13.05.2025 15:48 Uhr Braunschweig: Mann bei Explosion von Gasgrill schwer verletzt

Bei der Explosion eines Gasgrills in Braunschweig ist ein Mann am Samstag schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Explosion am Abend im Stadtteil Lamme. Durch die Explosion geriet auch ein Gartenhaus in Brand, wie es hieß. Trotz schwerer Verbrennungen habe der Mann die Flammen zunächst selbst bekämpft und so eine Ausbreitung verhindert. Anschließend brachte die alarmierte Feuerwehr eigenen Angaben nach den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in das Brandverletztenzentrum der Medizinischen Hochschule Hannover. Nähere Angaben zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

