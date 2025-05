Stand: 12.05.2025 08:38 Uhr DLRG und Feuerwehr retten Rehkitz im Flensburger Hafen

Die DLRG und die Berufsfeuerwehr haben am Sonntagabend (11.5.) ein schwimmendes Rehkitz aus dem Flensburger Hafenbecken gerettet. Passanten hatten das Tier am Harniskai gesichtet, teilte die Feuerwehr mit. Bei einsetzender Dunkelheit konnte ein Boot der Lebensretter das junge Tier finden. Es schwamm eigenständig zur Steinkante in Höhe des Bistros "Pirantennest". Ein Feuerwehrmann begab sich etwa eine Stunde nach der ersten Sichtung ins 12 Grad kalte Wasser, um das Rehkitz in Empfang zu nehmen. Die Einsatzkräfte brachten es anschließend zu einer ruhigen Grünfläche, wo es sich ausruhen konnte.

