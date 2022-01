Feinstaubbelastung in Niedersachsen geht weiter zurück Stand: 23.01.2022 11:42 Uhr In Niedersachsen und Bremen hat es im vergangenen Jahr erneut nur wenige Tage mit hoher Feinstaubbelastung gegeben. Vor zehn Jahren waren die Situation noch deutlich schlechter.

Wie aus Daten des Umweltbundesamtes hervorgeht, überschritten die niedersächsischen Messstationen den maßgeblichen Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft insgesamt an 30 Tagen. Das Bundesland Bremen lag an zehn Tagen über dieser Marke.

Videos 1 Min Feinstaub: Göttingen hat die beste Stadtluft Deutschlands Die Stadt hatte schon vor mehreren Jahren einen Aktionsplan gegen hohe Schadstoffe in der Luft aufgestellt. (17.06.2021) 1 Min

Grenzwert deutlich seltener überschritten

Erlaubt sind pro Messstation maximal 35 Tage, an denen der Grenzwert gerissen wird. Davon waren jedoch selbst die Stationen mit den häufigsten Überschreitungen weit entfernt: Bremen-Dobben kam auf sechs Tage, Osnabrück-Verkehr auf fünf Tage. Noch vor einigen Jahren war die Feinstaubbelastung deutlich größer gewesen. In Niedersachsen lagen die Messstationen in Burgdorf, Braunschweig und Hannover im Jahr 2011 an jeweils knapp 30 Tagen über der Schwelle. Bremen überschritt den Höchstwert damals sogar an 44 Tagen.

Verkehr und Industrie als Hauptursachen

Feinstaub ist ein gesundheitsschädliches Gemisch fester und flüssiger Partikel, das unter anderem im Verkehr durch Verbrennungsmotoren, aber auch durch Reifenabrieb entsteht. Zu den weiteren Quellen zählen die Industrie, Kraftwerke und Holzöfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2022 | 11:00 Uhr