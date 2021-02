Experten finden Datenleck in Bildungs-Cloud für Schulen Stand: 26.02.2021 06:00 Uhr Durch eine IT-Sicherheitslücke waren zeitweise vertrauliche Daten Tausender Nutzer frei einsehbar. Die Plattform wird bundesweit vom Hasso-Plattner-Institut betrieben. Sie ist kostenlos.

Der Software-Entwickler hat dem NDR in Niedersachsen einen entsprechenden Bericht des Computermagazins "c’t" über die auch in Niedersachsen aufgetretenen Sicherheitslücken auf Nachfrage bestätigt. Demzufolge konnten vertraulichen Dateien wie Klassenlisten mit Kontaktdaten, Übungsblätter mit Noten und sogar Videos mit Kindern, die Gedichte vortragen, monatelang frei heruntergeladen werden. Betroffen sei alles, was über die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts hochgeladen wurde.

Videos 1 Min Holprig: Digitaler Schulstart im Lockdown Für rund 950.000 Schüler begann der Unterricht nach den Weihnachtsferien zu Hause: Serverüberlastung im ganzen Land. (12.01.21) 1 Min

685.000 Nutzer in Niedersachsen - frei im Netz einsehbar

Entdeckt wurde das Problem zuerst in der Thüringer Bildungs-Cloud, theoretisch hätten Hacker aber auch vertrauliche Daten der Bildungs-Cloud in Niedersachsen herunterladen können, wie eine Unternehmenssprecherin dem NDR bestätigt. Dort sind nach Hersteller-Angaben rund 685.000 Nutzer aus fast 1.500 niedersächsischen Schulen aktiv. Die Lücke sei allerdings sofort geschlossen worden. Es gebe keine Hinweise, dass vertrauliche Daten tatsächlich in falsche Hände geraten seien.

Weitere Informationen Wie digital sind Niedersachsens Schulen? Niedersachsens Schulen müssen noch viel lernen, wenn es um Digitalisierung geht. Doch nicht nur die: auch die Politik. NDR.de blickt zum Schulstart in die Ausbildungsstätten. (14.10.20) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2021 | 08:00 Uhr