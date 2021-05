Ernte startet: Die ersten Erdbeeren sind reif Stand: 02.05.2021 10:42 Uhr In Niedersachsen beginnt in diesen Tagen die Erdbeersaison. Im Süden und in der Mitte des Landes öffnen die ersten Verkaufsstände. Der Norden muss noch ein wenig warten.

Erst in einer Woche soll es auch dort so weit sein, heißt es von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer mit Sitz in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). Laut Geschäftsführer Fred Eickhorst liegt das an den klimatischen Bedingungen. Im Norden seien die Temperaturen etwas niedriger, die Erdbeeren wachsen daher später.

Freiland-Erdbeeren erst Ende Mai reif

Landesweit gelte, dass bisher nur unter Folien wachsende Erdbeeren geerntet werden können. Die ersten Freiland-Erdbeeren seien Ende Mai reif. Insgesamt starte die Ernte in diesem Jahr zwei Wochen später als in den vergangenen Jahren, sagte Eickhorst dem NDR in Niedersachsen. Das liege am kühlen April.

Corona-Ausbrüche in Erdbeerbetrieben

Die Ernte übernehmen überwiegend Saisonarbeitende aus Osteuropa. Nach Angaben des Verbandes haben die Betriebe gute Hygienekonzepte erarbeitet. Beispielsweise sei es vorgeschrieben, Arbeitsgruppen voneinander zu isolieren. Trotzdem habe es in den mehreren Hundert Erdbeerbetrieben in Niedersachsen vereinzelt Corona-Ausbrüche gegeben, so die Vereinigung.

