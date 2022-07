Energie- und Preiskrise: Hat Niedersachsen einen Notfallplan? Stand: 06.07.2022 11:47 Uhr Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekosten: Niedersachsen stehen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schwierige Zeiten ins Haus. Heute will sich die Landesregierung mit verschiedenen Akteuren beraten.

An den Gesprächen sollen unter anderem Niedersachsens Energieversorger wie Enercity aus Hannover, die Verbraucherzentrale, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie der Sparkassenverband teilnehmen, wie die Staatskanzlei am vergangenen Freitag mitteilte. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtete zuvor, es gehe auf dem Gipfel darum, Notlagen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen abzufangen. "Ich fürchte, dass wir im Herbst und im Winter vor großen Herausforderungen stehen. Wir brauchen in Niedersachsen einmal mehr einen großen gemeinsamen Schulterschluss zwischen Politik und Gesellschaft", hatte Landeschef Weil (SPD) der Zeitung gesagt. Es sollen demnach erste Maßnahmen beschlossen werden. Einer Regierungssprecherin zufolge werde sich das Land beim Bund für weitere Entlastungspakete einsetzen.

Enercity plant Abschaltung einzelner Stadtbezirke in Hannover

In den kommenden Wochen könnte sich die Lage der Energieversorgung im Land deutlich verschärfen. Am 11. Juli stellt Russland die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 planmäßig für eine 14-tägige Wartungs- und Instandsetzungsphase ab. Es mehren sich Befürchtungen, dass Russland, das sich mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar international weitestgehend isoliert hat, die Leitungen im Anschluss nicht mehr öffnet. Hannovers Energieversorger Enercity bereitet sich demnach auf eine Verschärfung der Krise vor. Laut HAZ gebe es den Plan, Stadtbezirke für ein oder zwei Tage abzuschalten. Kritische Infrastruktur soll von den Maßnahmen nicht betroffen sein. Susanna Zapreva, Vorstandschefin von Enercity, geht davon aus, dass die angestrebten Füllstände der Erdgasspeicher im Land bis November nicht erreicht werden.

Städtetag fordert Rettungsschirm für kommunale Energieversorger

Laut Niedersächsischem Städtetag müssen die Energieversorger besonders geschützt werden. Fabio Ruske forderte unlängst für die kommunalen Unternehmen einen Rettungsschirm vom Bund. Die steigenden Einkaufspreise dürften nicht eins zu eins an den Verbraucher weitergegeben werden. Das könnten sich viele Haushalte nicht leisten. Die Stadt Braunschweig sieht das genauso: Die Kommune ist zu 25 Prozent an den Stadtwerken beteiligt und müsse etwaige Ausfälle mittragen, heißt es. Sie sieht dafür aber den Bund in der Pflicht.

EWE-Grundvertrag: Gas 30 Prozent teurer als zu Jahresbeginn

Der Versorger EWE bittet seine Kunden in Oldenburg bereits kräftig zur Kasse. Man habe den Gaspreis im Grundvertrag seit Januar dreimal angehoben, hieß es. Das Gas sei inzwischen 30 Prozent teuer als zu Beginn des Jahres. Der Preis werde quartalsweise überprüft. Darauf müssten sich Kunden einstellen, sagte ein EWE-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Zur Frage, wie und ob Kunden entlastet werden könnten, machte der Sprecher keine Angaben.

