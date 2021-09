Einblicke in die Erdgeschichte beim "Tag des Geotops" Stand: 19.09.2021 16:37 Uhr An Orten wie dem Rammelsberg oder dem Geopark Emsland haben am Sonntag haben Wissenschaftler und Museen Einblicke in die Frühgeschichte der Erde gegeben. Mehr als 30 Einrichtungen nahmen teil.

So gab es nach Angaben des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover etwa im Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar Sonderführungen. Aus der Harz-Region waren zudem die Grube Samson in Sankt Andreasberg und die Fossilien-Lagerstätte Tongrube Willershausen vertreten. Geologische Wanderungen wurden auch am Torfhaus angeboten.

Auf Entdeckung zu Mineralien, Fossilien und Dinosauriern

In Schandelah im Landkreis Wolfenbüttel lud das Grabungsteam des Naturhistorischen Museums Braunschweig zu den Tonsteinen des rund 180 Millionen Jahre alten Posidonien-Schiefers ein - hier fanden sich schon Knochen von Dinosauriern und urzeitlichen Krokodilen. Nun konnten die Gäste auch selbst nach Fossilien suchen. DerGeopark Emslandbot eine Radtour zum Thema "Wasser, Moore, Megalithen - von der Ur- zur Kulturlandschaft" an. Im Natur- und Geopark Terravita bei Osnabrück gab es Saurier-Rallyes. Auch Mineralien-Lagerstätten, Steinbrüche und weitere Geotope im Land beteiligten sich am "Tag des Geotops".

Preis für Göttinger Doktorand

In Karlsruhe sollten am Sonntag zudem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Jahrestagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft zusammenkommen. Dort gehörte der Göttinger Doktorand Jan Schönig vom Geowissenschaftlichen Zentrum der Universität zu den Empfängern des Bernd-Rendel-Preises 2021 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

