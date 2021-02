Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung

Wie bei jeder Impfung können auch nach der COVID-19-Impfung Impfreaktionen und Nebenwirkungen auftreten. Nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen (Biontech/Pfizer und Moderna) kann es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen treten meist innerhalb von Stunden und Tagen nach der Impfung auf und halten selten länger als drei Tage an. Die häufigste lokale Reaktion sind Schmerzen an der Einstichstelle. Unter den weiteren Reaktionen sind Abgeschlagenheit sowie Kopfschmerzen die häufigsten Ereignisse. Fieber tritt nach der ersten Impfdosis seltener als nach der zweiten Impfdosis auf.

Nein, zunächst nicht. Beide derzeit zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind von der Ständigen Impfkommission (STIKO) hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit als gleichwertig bewertet worden. Nach bisherigen Planungen soll zunächst pro Impfzentrum nur ein Impfstoff verimpft werden. Termine für Erst- und Zweitimpfung werden zusammen vergeben. Die Erst- und Zweitimpfung muss immer mit dem gleichen Impfstoff erfolgen. Etwa 98 Prozent der bisherigen Impfungen in Niedersachsen wurden mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer durchgeführt. Der kleine Rest geht vor allem auf das Konto von Moderna. Als eines der ersten Bundesländer hat Niedersachsen aber auch damit begonnen, den Impfstoff von Astrazeneca einzusetzen. Die STIKO hatte dieses Vakzin nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen.

Sicherer Impfschutz besteht nur dann, wenn zwei Impfungen in dem dafür vorgesehenen Zeitraum stattgefunden haben. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht der bestmögliche Impfschutz etwa sieben Tage nach der zweiten Impfung.

Über die Dauer der Wirksamkeit fehlen derzeit noch detaillierte Daten.

Personen, bei denen in der Vergangenheit eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen wurde, müssen zunächst nicht geimpft werden. Es gibt jedoch keine Hinweise, dass die Impfung eine Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat. Es besteht also keine medizinische Notwendigkeit, dies vor der Impfung auszuschließen.

Das Land hält sich bei der Reihenfolge an die Verordnung des Bundes. Darin sind drei Kategorien von Personengruppen mit erhöhter Priorität genannt. Das bundesweit geltende Impfkonzept sieht vor, dass zuerst alle Menschen, die älter als 80 Jahre sind, geimpft werden sowie das Personal und die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen. Auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko, etwa in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten gehört zur ersten Gruppe. Zur zweiten Gruppe gehören Menschen ab 70 sowie unter anderem Personen mit Demenz oder einer geistigen Behinderung. In die dritte Gruppe fallen Personen ab 60, Menschen mit Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes sowie Polizei, Feuerwehr, Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte.

Das wird erst möglich sein, wenn Impfstoffe zugelassen sind, die bei Kühlschrank-Temperaturen gelagert werden können. Dann können auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen.

Die Impfstoffe wurden zunächst für Personen über 16 Jahre zugelassen. Bei Kindern und Jugendlichen verläuft eine Covid-19-Infektion in aller Regel eher schwach. Oft bemerken junge Menschen die Infektion gar nicht. Außerdem sind die jetzt verfügbaren Impfstoffe noch nicht an unter 16-Jährigen erprobt worden. Langfristig soll jedoch auch diese Gruppe in den Blick genommen werden - insbesondere dann, wenn sich herausstellt, dass geimpfte Personen das Virus nicht weitergeben können. Das steht bislang noch nicht fest.

Der vollständige Impfschutz ist erst mit zwei Impfungen zu erreichen. Deshalb werden beide Impftermine zusammen vergeben. Wenn Sie den zweiten Termin in dringenden Ausnahmefällen, z.B. Fieber über 38,5 Grad, nicht einhalten können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Termin-Hotline. Dort erhalten Sie weitere Informationen.

In den bisherigen Untersuchungen mit zweimal geimpften Personen hat sich gezeigt, dass der aufgebaute Impfschutz auch bei einzelnen Virusvarianten wirkt.

Hier fehlen derzeit noch detaillierte Daten, wie lange der Impfschutz anhält.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, für die aktuell kein Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden.

Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5°C oder höher) leidet, sollte erst nach Genesung geimpft werden. Eine Erkältung oder gering erhöhte Körper Temperatur unter 38,5°C ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der ersten Impfung eine allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) hatte, sollte die zweite Impfung nicht erhalten.

Die Hotline beantwortet zunächst Fragen zu Impfterminen und wie sie ablaufen. Dabei wird das Land von einem Dienstleister unterstützt. Mehrere Hundert Mitarbeitende nehmen Anrufe entgegen. Zu erreichen ist sie ab sofort unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 99 88 665 von Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr (außer an Feiertagen).

Wer einen Corona-Impfterminein Niedersachsen bekommen möchte, muss sich ab jetzt zwingend auf eine Warteliste setzen lassen. Bisher konnten die Impfberechtigten darauf hoffen, direkt einen Termin zu bekommen, doch diese Variante soll es nun nicht mehr geben. Wer bereits auf der Warteliste stehe, muss laut Krisenstab des Landes somit keine Sorge mehr haben, dass andere Impfwillige, die sich später gemeldet haben, eher zum Zug kommen. Derzeit stehen mehr als 200.000 Menschen auf der Warteliste. Auf diese kann unter der Hotline (0800) 99 88 665 oder online unter www.impfportal-niedersachsen.de setzen lassen.

Grundsätzlich sollte jeder, der sich gegen Covid-19 impfen lassen möchte, eine Impfung bekommen können (sogenannter Individualschutz). Mathematische Modelle zeigen, dass erst bei einer Immunität von etwa 70 Prozent in der Bevölkerung die Übertragungen von SARS-CoV-2 soweit limitiert sind, dass diese Pandemie vorübergeht (Gemeinschaftsschutz). Allerdings ist derzeit nicht vorherzusagen, inwieweit eine Immunität die Virus-Übertragung unterbindet oder wenigstens reduzieren kann. Insofern ist dem Individualschutz, also dem Schutz der geimpften Person vor einer Covid-19 Erkrankung oder einem schweren Verlauf der Erkrankung, eine hohe Bedeutung zuzumessen.

Wenn Sie gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport ins Impfzentrum angewiesen sind, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und lassen Sie sich eine Transportbescheinigung geben. Rufen Sie Ihre Krankenkasse an, um zu klären, ob die Kosten von Ihrer Krankenkasse übernommen werden. Das Land steht dazu in Gesprächen mit der Bundesregierung und den Krankenkassen. Einige große Kassen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert.

Falls die Kasse die Kosten nicht übernimmt, reichen Sie Ihre Transportbescheinigung mit Ihrer Transportrechnung beim Impfzentrum mit der Angabe Ihrer Kontonummer ein. Die Kosten werden Ihnen erstattet. Viele Landkreise und kreisfreie Städte planen zudem eigene Fahrdienste und zusätzliche Angebote, um Menschen in die Impfzentren zu bringen. Sollte es Ihnen gar nicht mehr möglich sein, Ihre Wohnung/Ihr Haus zu verlassen, müssen Sie, sich noch etwas zu gedulden. Sie werden dann Zuhause geimpft, aber leider erst dann, wenn auch in Europa ein Impfstoff zugelassen ist, der keine durchgehende Kühlung benötigt und daher auch von Ihrem Hausarzt verimpft werden kann.

Für Personen, für die eine rechtliche Betreuung insbesondere die Gesundheitssorge betreffend besteht, muss der Einwilligungsbogen zum Zeitpunkt der Impfung ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. Die Einwilligungen werden durch die Einrichtung eingeholt, in der die oder der Impfberechtigte lebt. Nur wenn die betreute Person nicht einwilligungsfähig ist, erfolgt die Einwilligung durch den rechtlichen Betreuer bzw. die rechtliche Betreuerin. Ist die betreute Person einwilligungsfähig, entscheidet sie selbst. Der rechtliche Betreuer bzw. die rechtliche Betreuerin muss bei der Impfung nicht anwesend sein. Diese Ausführungen gelten ebenso für Vorsorgebevollmächtigte beim Vorliegen einer Vorsorgevollmacht für die Gesundheitssorge.

"Im Prinzip sind Allergien kein Problem", sagt Jens Wagenknecht, Facharzt für Allgemeinmedizin. Wer also unter Heuschnupfen oder anderen Unverträglichen leidet, kann sich bedenkenlos impfen lassen. Anders verhält es sich bei Anaphylaxie-Patienten. Wer auf bestimmte Reize mit schweren akuten, allergischen Symptomen reagiert, sollte seinen Hausarzt kontaktieren und mit diesem eine mögliche Impfung besprechen.

Zu den Personengruppen, bei denen schwere Krankheitsverläufe häufiger beobachtet werden, gehören laut RKI auch Personen mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison). Abhängig von der konkreten Ursache und dem Ausmaß der Immunschwäche gehören diese Personen zur Priorisierungsgruppe 2 (mit hoher Priorität) oder Priorisierungsgruppe 3 (mit erhöhter Priorität). Hier ist eine individuelle Abklärung mit den behandelnden (Haus-) Ärzten angezeigt.

Nein. Wer zum Beispiel regelmäßig einen Gerinnungshemmer wie Markumar einnimmt, kann dies unabhängig von der Corona-Impfung weiter tun. Er sollte aber im Vorgespräch unmittelbar vor der Impfung auf die Einnahme von Medikamenten hinweisen.

Nein.

Von der Impfung ausgehende Risiken sind über die Staatshaftung abgedeckt. Das bedeutet, dass der Staat für eventuelle Impfschäden finanziell einsteht. In den Zulassungsstudien sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt geworden.