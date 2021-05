Corona in Niedersachsen: Weitere Menschen impfberechtigt Stand: 17.05.2021 08:00 Uhr Ab sofort können sich weitere Berufsgruppen aus der Priorisierungsgruppe 3 für Impftermine anmelden. Sie müssen aber mit Wartezeit rechnen, da vorerst nur wenige Erstimpfungen geplant sind.

Impfberechtigt sind nach der weiteren Öffnung der dritten Gruppe unter anderem Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, ebenso Menschen, die in wichtigen Positionen etwa bei Polizei, Justiz, Verwaltungen und Hilfsorganisationen arbeiten. Dafür brauchen sie entsprechende Bescheinigungen ihrer Arbeitgeber, die sie im regionalen Impfzentrum beziehungsweise bei ihrem Arzt vorlegen müssen.

Fokus vorerst auf Zweitimpfungen

Nachdem gut ein Drittel der Niedersachsen mindestens einmal gegen Corona geimpft ist, will das Land jetzt allerdings den Schwerpunkt auf Zweitimpfungen legen. Die bereits geimpften Menschen müssten zuerst ihre zweite Spritze erhalten, ehe die Erstimpfungen wieder in gewohntem Umfang fortgeführt werden könnten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Im Gesundheitsministerium geht man davon aus, dass die meisten bereits vereinbarten Erstimpfungs-Termine wie geplant eingehalten werden. Die Kommunen befürchten jedoch, dass ihre Wartelisten immer länger werden. Grüne und FDP kritisieren die Landesregierung für ihr Vorgehen. Ab Anfang Juni sollen wieder verstärkt Erstimpfungen möglich sein.

Stufenplan für Öffnungen

Eine neue Öffnungsstrategie sieht stufenweise, langsame Lockerungen vor. Einen Stufenplan hatte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kürzlich vorgestellt. Das Vorgehen ist laut Landesregierung an Tests und Impfungen geknüpft. Für die Menschen gibt es dadurch mehr Möglichkeiten im Alltag, solange die Infektionen die mit dem Bund vereinbarten Schwellenwerte nicht überschreiten. Voraussetzung für mehr Freiheiten sind negative Corona-Tests, Impfungen oder die Genesung nach einer Corona-Infektion. Branchen wie die Gastronomie, der Tourismus, der Einzelhandel dürfen unter den klar festgelegten Voraussetzungen Gäste beziehungsweise Kunden empfangen. Kinder und Jugendliche nimmt die Landesregierung stärker in den Fokus und eröffnet mehr Möglichkeiten auch im Sportbereich.

Schule und Kita: Szenario B bis Inzidenz 165

Niedersachsen lässt auch bei Schulen und Kitas mehr Unterrichts- beziehungsweise Betreuungsmöglichkeiten zu, nachdem die Schwellenwerte für die Szenarien an die "Bundes-Notbremse" anpasst wurden. Demnach können Schülerinnen und Schüler bis zur Inzidenzmarke von 165 im Szenario B (Wechselmodell) bleiben - erst dann gilt Szenario C (Distanzunterricht). In Kindertagesstätten können bis zur Inzidenz 165 alle Kinder in festen Gruppen und Räumen betreut werden. Förderschulen und Abschlussklassen sollen unabhängig von der jeweiligen Inzidenz im Wechselmodell unterrichtet werden.

Bleibt Sieben-Tage-Inzidenz Maß aller Dinge?

Manche Forscher fordern inzwischen, weitere Werte heranzuziehen - etwa die Neuzugänge in Kliniken. Der Grund: Die vermehrten Tests - vor allem in Bevölkerungsgruppen, die meist nicht schwer an Covid-19 erkranken - führen laut Wissenschaftlern zu einer massiven Steigerung der Fallmeldungen, aber nicht proportional zu einer Steigerung der Krankheitslast. Zudem gebe es durch die zunehmende Zahl an Impfungen zwar weniger Infektionen, aber vor allem weniger schwere Erkrankungen. Statt ausschließlich die Inzidenz sollte also auch die Zahl der Neuaufnahmen und die Auslastung der Intensivstationen betrachtet werden. Die norddeutschen Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen verzeichnen dabei noch weniger als 0,5 Neuaufnahmen pro Tag und 100.000 Einwohner - und liegen damit unter dem von Forschern vorläufig errechneten Grenzwert von 0,7 täglichen Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner.

Test-Angebote für Belegschaft: Firmen in der Pflicht

Seit dem 20. April müssen Unternehmen in Niedersachsen ihren Angestellten und Beschäftigten einmal in der Woche einen Corona-Test anbieten, falls diese nicht von zu Hause aus arbeiten können. Für die Belegschaft sind die Tests freiwillig. Wirtschaftsverbände hatten gegen die generelle Testpflicht in Unternehmen mobil gemacht und sich vehement gewehrt.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

