Corona-Regeln: Niedersachsen will zeitnah weiter lockern Stand: 15.06.2021 13:41 Uhr Das Land Niedersachsen will die Corona-Beschränkungen weiter lockern - womöglich schon zum Wochenende. Grund ist die positive Entwicklung der Infektionslage.

Die entsprechenden Änderungen in der Corona-Verordnung - darunter Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen und Erleichterungen im Bereich der Gastronomie - seien in Arbeit und sollen bereits am Mittwoch beraten werden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in der Landespressekonferenz. Sie könne nicht versprechen, dass es vor dem Wochenende klappt. Aber: "Uns ist bewusst, dass es im Bereich privater Kontakte und Feierlichkeiten einen großen Nachholbedarf gibt", sagte Pörksen.

Positive Entwicklung

Hintergrund der angekündigten Erleichterungen sei die positive Entwicklung bezüglich der Corona-Zahlen. Das sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes. In den vergangenen Wochen sei die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich gesunken. Mit Delmenhorst überschreitet aktuell nur eine Kommune die Inzidenz von 35. Man habe darüber hinaus "klare Anzeichen", dass sich die Tendenz im Infektionsgeschehen "ausgesprochen positiv verfestigt", sagte Schröder.

