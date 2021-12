Corona-Proteste: Verletzte Polizisten und Anzeigen Stand: 28.12.2021 14:21 Uhr Am Montagabend haben in etlichen niedersächsischen Städten Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. In Bückeburg und Braunschweig wurden zwei Beamte verletzt.

In Hannover waren es mehr als 400 Personen, die sich zu einer spontanen Demonstration versammelten. Zu dem unangemeldeten Protest hatte die höchst umstrittene Gruppe "Freie Niedersachsen" aufgerufen, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Sie wird vom Verfassungsschutz in Teilen als radikal bezeichnet. In dem Zusammenschluss engagieren sich demnach auch Reichsbürger und Rechtsextreme.

Aggressive Stimmung und verletzter Polizist

Anhänger dieser Gruppierung protestierten auch in Bückeburg - mit 300 Personen, ebenfalls nicht angemeldet, wie die Polizei dort mitteilte. Den Beamten zufolge herrschte zeitweise aggressive Stimmung. Ein Großteil der Teilnehmenden sei ohne Mund-Nase-Bedeckung und ohne den erforderlichen Abstand durch die Innenstadt gezogen. Zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden aufgenommen, außerdem Strafanzeige gegen eine Frau erstattet, die einen Polizisten leicht verletzte, als sie sich widersetzte, ihre Personalien anzugeben.

Polizist in Braunschweig verletzt

Laut der Polizei versammelten sich in der Braunschweig rund 1.700 Menschen in der Fußgängerzone. Vergeblich versuchten die Beamten, den Leiter der Demonstration ausfindig zu machen. Durch die Demonstrierenden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Im Bereich des Hagenmarktes wurden den Angaben zufolge Pressevertreter verbal angegangen. Als daraufhin laut Polizei "mit einer Person der rechten Szene" eine Gefährderansprache durchgeführt werden sollte, kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Der Angreifer wurde vorübergehend festgenommen, aber später wieder entlassen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte ein.

Videos 3 Min Tausende protestieren in Rostock gegen Corona-Maßnahmen Die Demonstration in der Hansestadt war die größte von mehreren im Land. Reporter Max Fuhrmann berichtet aus Rostock. 3 Min

Wolfsburg: Kinderwagen als Schutz vor der Polizei?

Auch in anderen niedersächsischen Orten gingen zahlreiche Menschen auf die Straßen, darunter 800 Personen in Wolfsburg. Hier informierte die Polizei, "dass durch Versammlungsteilnehmer mehrfach Kinder und Kinderwagen nach vorne in die erste Reihe unmittelbar vor die Polizeikräfte geschoben wurden, offensichtlich, um vermeintlich bevorstehende polizeiliche Maßnahmen zu verhindern." Ansonsten sei es aber zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.

"Zeichen gegen Vereinnahmung durch Querdenker"

In den Landkreisen Nienburg und Schaumburg zählte die Polizei bei verschiedenen Versammlungen insgesamt rund 1.100 Menschen. Sie beteiligten sich an angemeldeten oder nicht angemeldeten Aktionen. "Grundsätzlich verliefen die Versammlungen friedlich und kooperativ", so die Beamten. Es kam auch zu Gegendemonstrationen. In Hildesheim und im benachbarten Bad Salzdetfurth kamen nach Behördenangaben Menschen im unteren dreistelligen Bereich zusammen. Die Polizei teilte mit, dass der Bürgermeister der Stadt, Björn Gryschka (parteilos), zusammen mit mehreren Ratsmitgliedern vor Ort war, "um ein sichtbares Zeichen gegen die Vereinnahmung des Rathauses durch Querdenker und Corona-Leugner zu setzen". Auch im Landkreis Göttingen trafen sich an mehreren Orten Menschen zu sogenannten Spaziergängen.

Platzverweise in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven leitete die Polizei 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Demonstrierende ein und sprach Platzverweise aus. Unter anderem wurde auch in Salzgitter, Holzminden, Bad Pyrmont, Bad Münde, Delmenhorst, Nordenham, Brake und Wildeshausen demonstriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 28.12.2021 | 06:30 Uhr