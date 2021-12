Corona-Kontrollen in Hannover: 180 Läden, 100 Verstöße Stand: 01.12.2021 09:31 Uhr Restaurants, Fitnessstudios, Friseure und ÖPNV: Bei einer Kontrolle haben Polizei und Ordnungskräfte von Stadt und Region Hannover viele Corona-Verstöße festgestellt. Diese sollen bald teurer werden.

Die Kontrollteams überprüften am Montag mehr als 180 Einrichtungen und Geschäfte unter anderem auf Hygienekonzepte, das Einhalten von 2G- und 3G-Regeln sowie Maskenpflicht. Dabei stellten sie rund 100 Ordnungswidrigkeiten fest, wie die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch mitteilte. In fast der Hälfte der Fälle hätten Kundinnen und Kunden keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Zudem stellten die Teams mehrere mutmaßlich gefälschte Impfnachweise sicher. Gegen die Besitzer werde wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung ermittelt. Auch in der Stadtbahn verstießen den Angaben zufolge mehr als 35 Kunden gegen die dort geltende 3G-Regel. "Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet damit die Existenz gesamter Branchen", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) nach der Aktion. "Jeder Regelverstoß muss hart bestraft werden."

Pistorius: "Zeit der Ermahnungen ist vorbei"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Dienstag schmerzhafte Bußgelder für Corona-Verstöße angekündigt - sowohl für Einrichtungen und Gaststätten als auch für die Kundinnen und Kunden. "Die Zeit der Ermahnungen ist vorbei", sagte der Minister. Die aktuellen Corona-Maßnahmen würden von nun an konsequenter kontrolliert. "Wir werden ausschwärmen, wir werden alles nutzen, was uns zur Verfügung steht."

Strafen von bis zu 20.000 Euro

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einem neuen Bußgeldkatalog. Wer sich zum Beispiel gegen die Maskenpflicht widersetzt, muss dem Entwurf zufolge mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro rechnen. Gastronomen, Veranstalter und Frisöre, die Kunden ohne Testnachweis bedienen, müssen je nach Betriebsgröße 4.000 bis 20.000 Euro zahlen. Und auch den Gästen ohne Test drohen demnach Strafen von 250 bis 350 Euro.

In Niedersachsen gilt jetzt 2G-Plus

Seit Mittwoch gilt in Niedersachsen fast flächendeckend die Warnstufe 2. Geimpfte und Genesene müssen sich dann zusätzlich testen lassen, bevor sie ins Restaurant, zum Frisör oder Sport gehen können. Ungeimpfte bleiben dort grundsätzlich außen vor. Wo eine Maskenpflicht gilt, muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden - OP-Masken reichen nicht mehr aus.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2021 | 18:00 Uhr