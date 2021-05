Corona: Hausärzte impfen rund halbe Million Niedersachsen Stand: 05.05.2021 14:59 Uhr In Niedersachsen haben niedergelassene Mediziner haben bisher rund eine halbe Million Menschen gegen Covid-19 geimpft.

Insgesamt seien vom 7. April bis zum 3. Mai 514.294 Impfdosen von Haus- und Fachärzten gespritzt worden, davon 30.981 Zweitimpfungen, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). "Wir gehen davon aus, dass in dieser Woche 288.000 Impfstoffdosen geliefert worden sind, die auch verimpft werden", so Haffke. In der zweiten Maiwoche solle noch einmal genauso viel Impfstoff an die Praxen geliefert werden.

Großteil der Vakzine geht an die Impfzentren

Wie die KVN mitteilte bieten momentan rund 54 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte und etwa 8 Prozent der Fachärzte die Schutzimpfung an. Seit wenigen Wochen verfügen auch Hausarzt-Praxen über Impfstoff, so dass noch mehr Menschen die schützende Spritze erhalten können. Der Großteil geht immer noch an die 50 Impfzentren im Land, die teilweise zudem mobile Teams aussenden.

Auch niedergelassene Ärzte an Impfverordnung gebunden

Dem Sprecher zufolge werden in den Praxen teilweise schon Angehörige der dritten Prioritätsgruppe berücksichtigt. Zur Gruppe drei zählen unter anderen über 60-Jährige, Polizisten, Feuerwehrleute und Personal im Einzelhandel. Eine Termin-Anmeldung über das zentrale Portal für die Impfzentren ist bisher zwar für über 60-Jährige, aber nicht für alle in der Gruppe drei möglich. Die Hausärztinnen und Hausärzte müssen sich auch an die Priorisierung auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung halten, haben aber eine gewisse Flexibilität, wie Haffke erläuterte.

Fast ein Drittel der Niedersachsen erstgeimpft

Aktuell sind etwa 30,1 Prozent der Niedersachsen - das sind rund 2,3 Millionen Menschen - inzwischen mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover sagte, gab es am Vortag 42.351 Impfungen in den Impfzentren und rund 46.000 Impfungen in den Arztpraxen. Niedersachsen liegt damit auf Rang fünf der Bundesländer, was den Impffortschritt angeht. 7,4 Prozent der Bürger haben bereits eine Zweitimpfung erhalten. Auf der Warteliste für eine Impfung stehen aktuell rund 530.000 Menschen.

Testphase für Betriebsarzteinbindung beginnt im Juni

Vor der bundesweiten Einbindung der Betriebsärzte in die Impfkampagne ab dem 7. Juni soll es in Niedersachsen bereits eine Testphase mit Modellprojekten geben, kündigte der Ministeriumssprecher an. Während dieser Testphase sollen die Betriebsärzte aber nur Beschäftigte impfen, die dazu nach der Priorisierung auch berechtigt sind.

