Erstimpfung: Lange Wartelisten - Land beschwichtigt Stand: 14.05.2021 13:20 Uhr Trotz des umstrittenen Stopps für Erstimpfungen geht die Landesregierung davon aus, dass die meisten Impftermine wie vorgesehen durchgeführt werden können. Die Kommunen erwarten längere Wartezeiten.

"Wir rechnen nicht damit, dass großflächig Impfungen abgesagt werden müssen, die bereits terminiert und mit Impfstoff hinterlegt waren", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag. Allerdings verschiebe sich der Fokus wie angekündigt stärker auf die Zweitimpfungen. Kommende Woche soll es den Angaben zufolge landesweit nur 57.000 Erstimpfungen in den Impfzentren geben. Auf der Warteliste standen zuletzt jedoch bereits knapp 600.000 Menschen.

Landkreise befürchten deutliches Anwachsen der Warteliste

In vielen Kommunen sorgt die Priorisierung der Zweitimpfungen für Unverständnis. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) beispielsweise teilte mit, in den nächsten Wochen lediglich 1.200 Dosen AstraZeneca für Erstimpfungen geliefert zu bekommen. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna dagegen dürften nur für Zweitimpfungen eingesetzt werden. Das habe zur Folge, dass die Warteliste mit rund 14.000 Personen nicht weiter abgearbeitet werden könne. Durch die Öffnung für Menschen aus der Gruppe mit der Priorität 3, die bis Ende Mai in drei Wellen erfolgt, werde die Liste sogar noch deutlich anwachsen. Alle Personen auf der Warteliste müssten sich daher auf eine längere Wartezeit einstellen.

Rotenburger Landrat fordert Gleichbehandlung der Impfzentren

"Die Anfragen, die beim Landkreis eintreffen, zeigen, dass viele Menschen ungeduldig werden und geimpft werden wollen", sagte Landrat Hermann Luttmann (CDU). Es sei nicht zu verstehen, dass die gut funktionierenden Impfzentren, die mit voller Grundlast laufen könnten, weniger Impfstoff geliefert bekommen als die Haus- und Betriebsärzte. "Ich erwarte von Bund und Ländern eine gleichberechtigte Behandlung von Impfzentren, niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten, damit wir schnell weiterimpfen können", so Luttmann.

Vorerst Fokus auf Zweitimpfungen

Die Landesregierung hatte nach dem schleppenden Start der Impfkampagne beschlossen, die Reserven für Zweitimpfungen zu verringern, um mit den Erstimpfungen schneller voranzukommen. Mittlerweile müssen jedoch nun erst viele Menschen ihre zweite Spritze bekommen, bevor wieder genügend Impfstoff für alle neuen Impfberechtigten da ist. Erst ab Anfang Juni sollen wieder verstärkt Erstimpfungen möglich sein, hieß es am Mittwoch. Die Opposition reagierte empört und sprach von einem "Impfdebakel".

Aus für Impfzentren wohl Ende September

Die Impfzentren sollen derweil immer mehr von den Arztpraxen abgelöst werden. "Der Bund hat, als er die Impfzentren im letzten Jahr eingerichtet hat, ganz klar kommuniziert, dass das eine Einrichtung im Rahmen der Krisenbewältigung ist und die Impfzentren befristet tätig sein werden", sagte die Ministeriumssprecherin. "Bis zum 30. September werden die Impfzentren vom Bund finanziert und auch mindestens so lange mit Impfstoff beliefert." Danach seien die Arztpraxen voraussichtlich in der Lage, die Impfkampagne allein zu übernehmen. Angesichts der Impfzahlen aus den Praxen sei nicht zu erwarten, dass die Frist für die Impfzentren noch weiter verlängert werde, so die Sprecherin.

