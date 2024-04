Stand: 28.04.2024 09:29 Uhr Weltkriegsbombe bei Laatzen? Evakuierung in Oesselse

In der Region Hannover müssen heute mehr als 2.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund ist eine mögliche Weltkriegsbombe in Ingeln-Oesselse bei Laatzen. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes wollen die Stelle heute genauer untersuchen. Um 9 Uhr mussten die betroffenen Bewohner das Sperrgebiet in Oesselse verlassen. Auch im Ortsteil Ingeln war ein Blindgänger vermutet worden. An den Verdachtspunkten wurden jedoch lediglich ungefährliche Metallreste gefunden.