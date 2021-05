Corona: Arztpraxen melden Impfrekord in Niedersachsen Stand: 14.05.2021 18:54 Uhr Die Kassenärzliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) meldet einen neuen Tagesrekord an Corona-Impfungen in den Arztpraxen: Allein am Mittwoch wurden demnach mehr als 102.000 Dosen verabreicht.

Dies sei soviel wie noch nie seit dem Start der Kampagne Anfang April, teilte die KVN am Freitag mit. Insgesamt hätten in Niedersachsen rund 4.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte etwa 928.000 Spritzen verabreicht seitdem das Impfen auch in Praxen möglich ist. "In der kommenden Woche werden wir die Millionengrenze knacken", sagte Jörg Berling, stellvertretender KVN-​Vorstandsvorsitzender.

"Nicht jeder Impfwunsch kann ad hoc erfüllt werden"

Er verwies allerdings auch da drauf, dass der Impfstoff weiterhin Mangelware sei. Weil die Praxen nun mit den Zweitimpfungen beginnen müssen und weitere Priorisierungsgruppen einbezogen werden, brauche es an Geduld. "Nicht jeder Impfwunsch – auch wenn er auf dem Papier berechtigt ist – kann ad hoc erfüllt werden", sagte Berling.

