CDU wählt Bundesvorsitz: 125 Stimmen aus Niedersachsen Stand: 16.01.2021 08:07 Uhr Die CDU stimmt heute auf einem digitalen Bundesparteitag über ihren neuen Vorsitzenden ab. In Niedersachsen sind die Meinungen über den richtigen Kandidaten gespalten.

Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen: Auch in Niedersachsen wird mit großem Interesse verfolgt, wer die Christdemokraten künftig anführt. Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat sich bereits festgelegt: Er wirbt für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet als neuen Parteichef. "Ich habe persönlich eine klare Präferenz für ihn mit Jens Spahn in seinem Team, aber respektiere jeden Delegierten, der sich anders entscheidet", sagte Althusmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Am Ende werde es um die Frage gehen, wer in einer besonderen Zeit, die aufgewühlt und auch polarisierend ist, die Gesellschaft zusammenführt und hält.

Videos 3 Min Wahl zum Parteivorsitz: Was denken CDUler in Niedersachsen? Am Sonnabend wählen die Christdemokraten ihren neuen Bundeschef. Was muss der mitbringen und wer ist der beste Kandidat? (15.01.2021) 3 Min

Unterstützung für Merz in Delmenhorst

Niedersachsen stellt beim Bundesparteitag 125 der insgesamt 1.001 abstimmungsberechtigten Delegierten. Einen klaren Favoriten gibt es an der Basis im Land nicht; die Delegierten sind ganz unterschiedlicher Ansicht, wen sie sich als Vorsitzenden wünschen. Der Kreisvorsitzende aus Delmenhorst, Bastian Ernst beispielsweise hat angekündigt, für Friedrich Merz zu stimmen. Er habe von vielen CDU-Mitgliedern in der Stadt gehört, dass sie sich so jemanden wie Merz wünschen, sagte Ernst gegenüber NDR 1 Niedersachsen. "Als Wirtschaftspolitiker und Politiker der sozialen Marktwirtschaft wird er derzeit umso mehr gebraucht." Nichtsdestotrotz seien aber alle drei Kandidaten sehr gut.

AUDIO: Althusmann: Laschet kann Flügel in der Union zusammenführen (10 Min)

Röttgen holt in der Gunst der Mitglieder auf

Mit großer Spannung erwartet auch der Kreisvorsitzende aus Vechta, André Hüttemeyer, die virtuelle Abstimmung. Er sieht ein offenes Rennen mit leichten Vorteile für Merz und Laschet. "In den letzten Monaten hat aber auch Norbert Röttgen stetig aufgeholt, vor allem auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern", so Hüttemeyer. Auch der Auricher CDU-Kreisvorsitzende Sven Behrends räumt Röttgen gute Chancen ein. Als Favoriten sieht er jedoch Merz.

Weitere Informationen Merkels Nachfolger? "Das ist eine ganz, ganz andere Wahl" Silvia Breher moderiert den ersten digitalen CDU-Parteitag. Ein Interview mit der CDU-Vizechefin aus Niedersachsen. (14.01.2021) mehr

Ära der Frauen geht vorerst zu Ende

Egal wer das Rennen letztlich macht - eine Ära geht auf jeden Fall zu Ende, denn nach zwanzig Jahren wird erstmals wieder ein Mann an der Spitze der CDU stehen. Die Vorsitzende des Landesverbands Oldenburg und stellvertretende Bundesvorsitzende, Silvia Breher, die einen Teil des Parteitages vor Ort in Berlin moderieren wird, stört das nicht. "Alle Frauen in der CDU erwarten, dass auch ein Parteivorsitzender ganz stark darauf setzt, sie sichtbar zu machen", betonte Breher. "Ich bin mir sicher, dass alle drei Kandidaten das unterstützen werden."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2021 | 08:00 Uhr