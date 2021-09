Bundestagswahl: Wer vertritt Niedersachsen in Berlin? Stand: 26.09.2021 18:00 Uhr Es wird voll im neugewählten Bundestag, so viel ist sicher: Es könnte das größte Parlament der Bundesrepublik werden. Aber welche Kandidaten aus Niedersachsen schaffen es?

Gesetzlich vorgesehen ist eine Zahl von mindestens 598 Abgeordneten-Mandaten im Deutschen Bundestag. Wie viele es nach der Wahl am 26. September genau sein werden, ist aber noch unklar. Der Grund hierfür sind Überhang- und Ausgleichsmandate.

200 Kandidaten bewerben sich - wer wird gewählt?

Allein aus Niedersachsen gehen etwa 200 Kandidaten und Kandidatinnen an den Start, um den Sprung (oder die Wiederwahl) auf einen Parlamentssessel zu schaffen. Aufgerufen sind insgesamt 60,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland - etwa eine Million Menschen weniger als 2017. Laut Bundeswahlleiter sind 31,2 Millionen der Wahlberechtigten Frauen und 29,2 Millionen Männer. Etwa 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen bei der Wahl am 26. September erstmals ihre Stimme abgeben.

29 Wahlkreise in Niedersachsen

Das Land Niedersachsen ist für die Bundestagswahl in 29 Wahlkreise aufgeteilt - zum Vergleich: Bundesweit wird in 299 Wahlkreisen gewählt. Die meisten Kreise gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (64) und im größten Bundesland Bayern (46). Die geringste Zahl erwartungsgemäß in Bremen (zwei) und dem Saarland (vier).

