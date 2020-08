Stand: 01.08.2020 18:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abkühlung folgt auf Hochsommer-Gastspiel

Auf einen schwül-warmen Sommertag folgt mancherorts die Dusche: Nachdem die Temperaturen am Sonnabend in Niedersachsen an der 30-Grad-Marke kratzten, wird es nun nasser - und etwas kühler. Tief "Ellen" sorgt samt Kaltfront für wechselhaftes Wetter. Für die Nacht zu Sonntag wurde zudem der Durchzug einer Gewitterfront erwartet. Dabei kann es örtlich zu unwetterartigem Starkregen kommen.

Abkühlung auf 20 Grad

Von Osten kommend sollen die Niederschläge am Nachmittag den Westen und die Ostfriesischen Inseln erreichen. Temperaturen hier: um die 20 Grad. Die erste Wochenhälfte bleibt laut DWD unbeständig. Ab Donnerstag machen die Meteorologen wieder Hoffnung: Dann soll es wieder zunehmend sommerlich werden - und der Hochsommer wieder zurückkommen. Und diese Phase könnte länger andauern.

Videos 01:23 Der Sommer in Niedersachsen Traumhafte Sonnenaufgänge, Hitze-Perioden und schwere Gewitter: Der Sommer in Niedersachsen ist zwar noch nicht vorbei, hatte aber schon einiges zu bieten. Video (01:23 min)

Polizei sperrt Zufahrt zu Seen

Am Sonnabend hatte der erste hochsommerliche Tag seit langem viele Menschen an Badestellen und den Strand gelockt. Mitunter war der Andrang so enorm, dass die Behörden einschritten: In Gifhorn und Stüde (Landkreis Gifhorn) sperrte die Polizei die Anfahrt zum Tankumsee und Bernsteinsee. "Genießt die Sonnenstunden an einem anderen Ort", schrieben die Beamten auf Twitter. Geduld haben mussten Autofahrer, die einen Kurztrip an den Strand geplant hatten: Der Ausflugsverkehr sorgte für volle Straßen: 30 Kilometer stockender Verkehr wurde etwa für die A7 zwischen Großburgwedel und Soltau vermeldet.

Informationen zu Reisen in Corona-Zeiten Wo Urlaub in Corona-Zeiten möglich ist Urlauber können wieder in viele europäische Länder reisen. Reisewarnungen gelten derzeit für Luxemburg sowie die spanischen Regionen Aragón, Navarra und Katalonien mit Barcelona. mehr Camping trotz Corona: Tipps für einen entspannten Urlaub Urlaub auf dem Campingplatz erlebt in Norddeutschland derzeit einen Boom. Allerdings müssen sich Gäste auf Corona-bedingte Einschränkungen und höhere Preise einstellen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.08.2020 | 09:00 Uhr