7.900 Züge seit Jahresbeginn ausgefallen

Mehr als 7.900 Zugfahrten sind seit Jahresbeginn in Niedersachsen ausgefallen. Das hat das Verkehrsministerium in Hannover auf Anfrage der Grünen mitgeteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das sind demnach drei Prozent aller Zugfahrten. In mehr als 20 Prozent aller Zugausfälle sind kaputte Waggons oder Triebwagen die Ursache. Außerdem sorgen Vandalismus, Baustellen und Unwetter für Probleme. Mehr als 40 Prozent der gestrichenen Züge gehen allerdings auf den Lokführermangel zurück.

Ein Bewerber kommt auf fünf Stellen

Zwar bemühen sich viele Bahnunternehmen schon im Ausland um Lokführer und werben um Quereinsteiger. Das Land Niedersachsen hat Bahnunternehmen zudem inzwischen verpflichtet, Lokführer auszubilden. Außerdem wollen sich die Unternehmen gegenseitig keine Beschäftigten mehr abwerben. Erfolge sind allerdings kaum sichtbar - wohl auch, weil die Fernverkehrs-Sparte der Deutschen Bahn nicht mitzieht und mit hohen Prämien lockt. Zudem können Stellen kaum besetzt werden: Auf fünf offene Stellen kommt ein Bewerber. Schlecht für die Bahnbetreiber: Die Landesnahverkehrsgesellschaft hat den Unternehmen für das Jahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 6,2 Millionen Euro gestrichen - wegen "nicht erbrachter Leistungen".

