75 Jahre: Niedersachsen feiert sich selbst - in Berlin Stand: 07.10.2021 10:06 Uhr Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das 75-jährige Bestehen Niedersachsens geht es heute nach Berlin: In der Landesvertretung in der Hauptstadt wird zu einer Gala geladen - mit prominenten Gästen.

Von Seiten der Bundesregierung werden Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet. Aus Niedersachsen hat sich fast das gesamte Landeskabinett angekündigt - mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an der Spitze. Die Gala wird ab etwa 18 Uhr per Livestream via YouTube übertragen.

Kabarett, Musik und Lasershow

Mehrere Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern aus Niedersachsen sind vorgesehen. Dazu gehört der Kabarettist Dietmar Wischmeyer, der sonst als "Günther, der Treckerfahrer" das Geschehen in Niedersachsen satirisch aufs Korn nimmt. Für musikalische Unterhaltung soll dier Sängerin Denise M`Baye sorgen, die aus dem Wendland stammt. Aus Hannover kommen der Entertainer Desimo, die Rock-, Pop- und Jazzmusiker Juliano Rossi und Lutz Krajenski. Zudem soll es eine Lasershow geben, für die eine Firma aus Twistringen (Landkreis Diepholz) sorgt.

Weitere Informationen Bald öffnen die Tore zu Niedersachsens privaten Schätzen Zum 75. Landesjubiläum startet eine spezielle Ausstellung: Zu sehen sind sehr private Stücke, die Geschichten erzählen. (07.10.2021) mehr

Festakt am 1. November

Der eigentliche Jahrestag zum 75. Jubiläum des Bundeslandes ist am 1. November. Dann soll in Hannover ein großer Festakt stattfinden. Aus Anlass des Landesgeburtstages gab es bereits verschiedene Aktionen. Neben Konferenzen, Wanderungen und einer Kabinettssitzung in einem Museum kam auch ein Theaterstück auf die Bühne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.10.2021 | 19:00 Uhr