Weißstörche: Bestand so niedrig wie nie zuvor

Weißstörche: Bestand so niedrig wie nie zuvor

Naturschützer blicken mit Sorge auf den Bestand der Weißstörche in Mecklenburg-Vorpommern. Der Nachwuchs reicht offenbar auch in diesem Jahr nicht aus, um die natürlichen Verluste auszugleichen. Etwa 640 Brutpaare leben im Land, schätzt die Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche. Noch nie habe es so wenig Paare gegeben.

Störche werden in Ägypten zunehmend geschossen

Der niedrige Bestand liegt zum einen an ungesicherten Stromleitungen in Südosteuropa, in denen Tiere auf ihren Zugrouten verenden. Zum anderen werden die Tiere in ihren Winterquartieren, vor allem in Ägypten, zunehmend geschossen. Hinzu kommt, dass Ostafrika unter einer extremen Dürre leidet. Deswegen verhungern viele Störche.

Wetterbedingungen in MV bedrohen Storchpopulation

Auch die Situation im Brutgebiet ist ungünstig. In Mecklenburg-Vorpommern sind im Juni infolge des Starkregens viele Küken verendet. Der Nachwuchs war teilweise bereits zu groß, um sich unter dem Gefieder der Eltern schützen zu können. Auch das extrem trockene Frühjahr hatte Auswirkungen auf den Nachwuchs. Regenwürmer verkrochen sich mehrere Meter tief in die Erde. Sie sind die wichtigste Nahrungsquelle für Storchenküken.

