Gleich live: Kim Wilde bei Sommertour in Stralsund

Nach dem Auftakt in Satow zieht die NDR Sommertour in MV weiter in die Hansestadt Stralsund. Auf dem Neuen Markt steigt heute eine der heißesten Partys des Jahres. Ein Grund dafür dürfte Stargast Kim Wilde sein. Bevor aber die 80-er-Ikone die Bühne betritt, heizt das Dirty Royal Orchestra allen Sommertour-Verrückten ordentlich ein. Los geht es ab 19.30 Uhr mit dem Nordmagazin live von der Konzertbühne. Gastgeber des Abends sind die Frühaufsteher Susanne Grön und Marko Vogt. Der Eintritt ist wie immer frei. Die ganze Show aus der Hansestadt ist an dieser Stelle auch im Livestream zu verfolgen.

Die Stars der Sommertour 2019 Nordmagazin - 23.04.2019 19:30 Uhr Das Geheimnis wird endlich gelüftet - Kim Wilde, Stefanie Heinzmann, Álvaro Soler, Glasperlenspiel, Nico Santos, Jonas Monar und Michael Schulte sind die Stars der Sommertour 2019.







"Bardot der Popmusik" zu Gast in Stralsund

Anfang der 1980er-Jahre gelang Kim Wilde der internationale Durchbruch mit dem von ihrem Vater komponierten Titel "Kids Of America". Vor allem in Deutschland und Frankreich feierte die Britin mit den folgenden Hits "Cambodia", "You Keep Me Hangin' On" und "You Came" große Erfolge. Ihr strahlendes Aussehen brachte ihr den Titel "Bardot der Popmusik" ein. Nach einer Auszeit, in der sie eine Familie gründete und ihre Liebe zum Gärtnern entdeckte - sie moderierte zwischenzeitlich eine Gartenshow in Großbritannien - gelang ihr im Duett mit Nena und dem Song "Anyplace, Anywhere, Anytime" das Comeback. Ihr 14. Album heißt "Here Come The Aliens". Bei der Sommertour in Stralsund präsentiert sie eine Mischung ihrer größten Erfolge und frischer Songs.

Alle Mann an Board, die Stadtwette wartet

Für die Stadtwette gegen Stralsund haben sich die Frühaufstehter Susanne Grön und Marko Vogt vom Hafen der Hansestadt inspirieren lassen: Per Flaschenpost erreichte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow der Brief der Frühaufsteher. Sie wetten darin, dass die Stralsunder es nicht schaffen, mindestens 100 Schiffe zu basteln und diese vor der Sommertour Bühne aufzubauen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Erfüllt die Hansestadt diese Bedingung, kann sie 1.000 Euro gewinnen. In dem Fall soll das Geld an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Stralsund gehen. Sollten die Frühaufsteher die Wette verlieren, müssen Susanne und Marko außerdem am Sonntagmittag auf dem alten Markt vor dem Rathaus Stralsundtaler aus Marzipan verteilen. Natürlich wollen sich die Stralsunder das nicht entgehen lassen: Im Beisein des berühmten Boxers Jürgen Brähmer, der ebenfalls Stralsunds Wettpate ist, wurde die Wette enthusiastisch angenommen.

Hinweis: Für Autofahrer werden geben, die großen Anzeigetafeln auf der Ortsumgehung sowie im Stadtgebiet zu beachten. Es gibt ein zusätzliches P+R Angebot im öffentlichen Personennahverkehr: Abends fahren Busse im Pendelverkehr zwischen den P+R Parkplätzen von der Werftstraße zum Busbahnhof im 20 Minuten-Takt. An der Haltestelle Schwarze Kuppe P+R kann beim Busfahrer ein P+R-Ticket für die Nutzung des Busses erworben werden: Das P+R-Ticket für drei Euro beinhaltet die Nutzung aller Linienbusse des VVR im Stadtgebiet Stralsund und ist gültig für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern von 6 bis 14 Jahren.

