Schwesig startet größtes Wasserstoffkraftwerk Europas Stand: 25.03.2021 06:30 Uhr In Laage im Landkreis Rostock entsteht der erste CO2-neutrale Gewerbepark des Landes. Mithilfe von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sollen dort unter anderem Teile für die Autoindustrie gebaut werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch ein Wasserstoffkraftwerk der Firma Apex in Laage im Landkreis Rostock in Betrieb genommen. Der Wasserstoff wird vor Ort mit Strom aus Sonnen- und Windenergie gewonnen. Das Kraftwerk soll in den kommenden Wochen hochgefahren werden. Schwesig sieht damit das Wasserstoffzeitalter in Mecklenburg-Vorpommern angebrochen.

Europas größtes Kraftwerk

Laut der Betreiberfirma ist das Wasserstoffkraftwerk das größte Europas. Mit der Energie können Unternehmen im angegliederten Gewerbepark CO2-neutral arbeiten. Ein Autozulieferer will noch in diesem Jahr in Laage mit der Produktion beginnen.

Strom aus erneuerbaren Energien speichern

Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden Jahren ein Produzent von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie werden. Schon heute produziere das Land mehr Strom als es verbrauchen kann. Wasserstoff biete eine Möglichkeit der Energiespeicherung, so Schwesig.

