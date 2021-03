Stand: 04.03.2021 12:41 Uhr Schwerin: Schiff der Weißen Flotte drohte zu sinken

Feuerwehr-Einsatz in Schwerin: Am Anleger der Weißen Flotte drohte das Fahrgastschiff "MS Schwerin" zu sinken. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hatten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen einen Wassereinbruch am Heck bemerkt. Das Ausflugsschiff hat leichte Schräglage, schwimmt aber noch. Die Feuerwehr rückte mit Pumpen an und legte gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei eine Ölsperre an. Am Mittag hieß es von der Feuerwehr, die Gefahr sei gebannt.

