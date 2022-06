Rostock: Reaktionen auf möglichen Wechsel von Madsen

Jeder Beamte, also auch ein gewählter Oberbürgermeister, kann schriftlich seine Entlassung beim Dienstvorgesetzten verlangen, so ist es im Landesbeamtengesetz geregelt. Das ist im Fall des Oberbürgermeisters die Bürgerschaft. Ein entsprechender Beschluss wäre laut Stadtsprecher eine reine Formalie und könnte bei einer Sitzung oder Sondersitzung der Rostocker Bürgerschaft gefasst werden. Dann wäre der OB aus dem Wahlbeamtenverhältnis in Rostock entlassen.