Stand: 20.02.2023 20:00 Uhr Pasewalk: Protest gegen Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft

Über 200 Menschen haben am Montagabend in Pasewalk gegen die Errichtung einer neuen Unterkunft für etwa 300 Flüchtlinge protestiert. Die Demonstranten übergaben dem Bürgermeister eine Liste mit 1.600 Unterschriften gegen das Vorhaben. Anlass für den Protest war die Sitzung des Hauptausschusses. Auf der Tagesordnung stand die Verpachtung eines städtischen Grundstücks für drei Jahre an den Landkreis für die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft. Eine Entscheidung sollen die Stadtvertreter am 2. März fällen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sieht seine bisherigen Kapazitäten zur Unterbringung Geflüchteter ausgelastet und sucht Alternativstandorte, wo Unterkünfte in Modulbauweise errichtet werden können. Pasewalks Bürgermeister hatte dem Kreis ein Grundstück im Osten der Stadt angeboten.

