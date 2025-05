De Woch up Platt in MV: Abitur, Hasselnœt un Spions in de Luft Stand: 02.05.2025 17:01 Uhr Prüfungen, politisch’ motivierte Stråfdåten un Hasselnœt: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 28. bet tau denn 4. Mai 2025.

von Susanne Bliemel

Politisch’ Kriminålität

In Mäkelborg-Vörpommern is de Tåhl von politisch-motivierten Stråfdåten so hoch as nie nich. De Fäll, de tau Bauk ståhn, sünd in dat verläden Johr üm binåh 75 Perzent anstägen: Nu sünd dat üm un bi 3.300. De mihrsten Delikten sünd rechtsextrem. Binnenminister Pegel secht, dat is alarmierend un de politisch-motivierte Kriminålität dörft nich ünnerschätzt warden.

Abiturprüfungen

Üm un bi 5.300 junge Lüd willen an de Gymnasien un Gesamtschaulen in’t Land dat Abitur måken. In disse Woch hebben de Prüfungen anfungen. In sœben Fäcker warden de Prüfungen in mihrere Bunneslänner tau de glieke Tiet schräben. De Prüfungsupgåwen sünd dorbi identisch. So sall dat Abitur ünner de Bunneslänner bäter tau verglieken sien.

Verdächtig Fleiger

Œwer de Ostsee is all wedder ein russisch Militärfleiger sicht’ worden. Hei wier ünnerwägens, åhn ein Kennungssignål. Von denn Fleigerhorst in Lååch wieren dorüm Eurofighter losflågen. Nå annerthalf Stunnen sünd sei wedder lann’t. Nå de Angåwen von de Luftwaffe wier diss russisch Fleiger ein Upklärungsfleiger von denn Typ Iljuschin 20.

Söss Sorten Hasselnœt

Hasselnœt ut Mäkelborg-Vörpommern sallen von nu an up denn düütschen Markt. In Steinhorst bi Marlow steiht de ierst Plantåsch in’t Land. Mit söss Sorten up 13 Hektar is de Plantåsch bunneswiet de gröttst. Eigentlich wassen Hasselnœt in Gägenden in’n Süden. Wieldat dat Klima sik verännert, is dat nu ok in’n Nuurden mœchlich.

Plattdüütsch’ Wuurt

Weck Wuurt sall nu niech in de plattdüütsch Språk upnåhmen warden - dorœwer kann nu jedein up de Internetsiet von dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum afstimmen. Vörschlääch dortau wüürn inschickt för dat "Plattdüütsche Wuurt von’t Johr" – Eine Jury hett vier Wür utsöcht. Tau’n Bispäl „Mannlüü-Tüüt“ för einen Männerdutt orrer dat Wuurt "Windkraftdœgelflach" för Windeignungsgebiet. De Afstimmung geiht bet tau denn 15. Mai.

