Nach Zerwürfnis in Wismarer CDU-Fraktion: Hintergründe weiter unklar

Die CDU-Fraktion in der Wismarer Bürgerschaft ist zerbrochen. Vier Mitglieder sind am Dienstagabend aus der Fraktion ausgetreten. Dazu gehört auch der bisherige Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert. Sie schließen sich nun als neue Fraktion unter dem Namen "CDUplus" zusammen. Vorsitzender der neuen Fraktion ist wiederum Brüggert. Die bisherige CDU- Fraktion hat damit noch drei Mitglieder. Die AfD wird damit zweitstärkste Kraft in der Wismarer Bürgerschaft hinter der SPD.

Die Hintergründe sind noch nicht bekannt

Am Donnerstagvormittag sollte es eine Erklärung der neuen Fraktion geben. Die ist ausgeblieben. Nach NDR-Informationen hat es im Vorfeld Streitigkeiten zwischen einzelnen Fraktionsmitgliedern gegeben. Der Kreistagspräsident von Nordwestmecklenburg und Vorsitzende des CDU-Kreisvorstandes, Thomas Grote, bedauerte die Entscheidung in Wismar. Er habe am Mittwoch davon erfahren und will versuchen, zwischen den Mitgliedern zu vermitteln. In der kommenden Woche würden sich die CDU-Gremien mit dem Fall befassen. Zur neuen Fraktion gehört auch Tom Brüggerts Bruder Toni Brüggert. Der war im März aus der CDU ausgetreten. Er ist Mitglied des Kreistages, in der Bürgerschaft Wismar war er erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU. Toni Brüggert begründete das mit seiner Unzufriedenheit über die Bundes-CDU während der Koalitionsverhandlungen.

