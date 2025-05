Stand: 08.05.2025 15:04 Uhr Bürger finanzieren neue Solaranlage in Neuenkirchen

In Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird die Kita Krümelkiste demnächst mit Sonnenstrom versorgt. Die Solaranlage dafür ist bereits auf dem Dach der gemeindlichen Einrichtung installiert. Sie ist von der Bürgerenergie-Genossenschaft 'Wir-In-Neuenkirchen' finanziert worden. Die Mitglieder haben Anteile an der Genossenschaft gekauft. Sie wollen künftig weitere Solaranlagen anschaffen, zunächst für Gebäude, die in Gemeindehand sind. Die hat aktuell keine finanziellen Mittel, um eigene Photovoltaik-Anlagen zu bauen. Deshalb pachtet die Gemeinde nun die Anlage von der Genossenschaft und spart dadurch im Gegenzug Stromkosten. Die Solaranlage soll noch im Mai 2025 in Betrieb gehen.

