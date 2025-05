Regisseur Andreas Dresen ist Ehrenbürger von Schwerin Stand: 08.05.2025 15:33 Uhr Er gehört zu den wichtigsten Regisseuren Deutschlands. Nun ist Andreas Dresen auch ein Ehrenbürger der Stadt Schwerin und der dritte Künstler, der diesen Titel verliehen bekommt.

Andreas Dresen ist die fünfte Person, die seit dem Jahr 2000 diese Würde verliehen bekommt. Am Donnerstagnachmittag bekommt er im Rathaus seine Urkunde überreicht. Der 61-Jährige ist in Gera geboren und in Schwerin aufgewachsen. Seit drei Jahrzehnten gehört er zu den wichtigsten Regisseuren Deutschlands, ausgezeichnet mit Preisen auf internationalen Festivals, mit dem Deutschen Filmpreis und dreimal mit dem Fliegenden Ochsen, mit dem Hauptpreis des Wettbewerbs auf dem Filmkunstfest MV.

Tiefe Verbindung zu Schwerin

"Halbe Treppe", "Nachtgestalten", "Whiskey mit Wodka", "In Liebe, Eure Hilde" - sind einige seiner Werke. Dresen widmet sich in seinen Filmen immer wieder Themen aus ostdeutscher Perspektive. Für ihn sei es eine ungeheure Ehre. "Eine tiefe Liebe verbindet mich mit meiner Heimatstadt Schwerin", sagte Dresen gegenüber dem NDR.

Verleihung des Ehrenbürgerrechts seit 180 Jahren

Die Stadt Schwerin verleiht seit nunmehr 180 Jahren ein Ehrenbürgerrecht. Mit Clemens Meyer wurde 1958 ein Musiker, mit Carl Hinrichs 1989 ein Maler geehrt. Sie beide bislang waren die einzigen Künstler unter den Ehrenbürgern.

