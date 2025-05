Stand: 08.05.2025 11:40 Uhr Neues Labor für Holztechnik in Berufsschule in Waren

Das Regionale Berufliche Bildungszentrum in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eröffnet das Kompetenzzentrum Holztechnik und ein Computerlabor - das sogenannte Creative Laboratory. Unter anderem wurden hochmoderne Drucksysteme, Graviermaschinen und Seriendrucker installiert. Im Bereich Holztechnik wurden Schleif- und Bohraggregate, Fräsmaschinen und Plattensägen angeschafft und installiert. Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten 1,7 Millionen Euro investiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen so gezielt auf digitale Fertigungsprozesse und die digitalen Arbeitswelten vorbereitet werden.

