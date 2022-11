Stand: 02.11.2022 05:50 Uhr Alleebäume fehlen in MV - Fachtagung in Güstrow

An Kreisstraßen in Mecklenburg-Vorpommern fehlen derzeit 6.600 Alleebäume. Darauf weist der Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) hin. Zusammen mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie richtet er in Güstrow die 17. Alleen-Fachtagung aus. Im gesamten Land gibt es laut BUND 4.150 Kilometer Alleen und 10.400 Kilometer Baumreihen. Im vergangenen Jahr wurden an Bundes- und Landesstraßen vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit rund 3.500 Bäume gefällt. Im Gegenzug hat die Straßenbauverwaltung aber auch mehr als 4.000 Bäume gepflanzt.

