MV sucht 800 Lehrer zum nächsten Schuljahr Stand: 28.04.2023 13:28 Uhr Mecklenburg-Vorpommern sucht zum kommenden Schuljahr knapp 800 neue Lehrkräfte. Die Stellen seien seit Anfang April ausgeschrieben, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

Bislang hätten sich knapp 600 Interessenten gemeldet, so Oldenburg. Für 150 Stellen gebe es noch keine Bewerbungen. Besonders begehrt seien Schulen in der Stadt und im Landkreis Rostock sowie in Schwerin. Am schwersten sei Lehrer-Nachwuchs für die Kreise Ludwigslust-Parchim und die Mecklenburgische Seenplatte zu finden.

Bis 2030 gehen 7.000 Lehrer in den Ruhestand

Mecklenburg-Vorpommern verkürzt zum kommenden Schuljahr die Einstellungsverfahren und zahlt Lehrer-Referendaren an bestimmten Schulen in ländlichen Regionen einen Zuschlag. Auch Fachlehrer für Mathematik und die Naturwissenschaften bekommen mehr Geld, wenn sie neu an eine von 50 ausgewählten Landschulen kommen. In Mecklenburg-Vorpommern gehen bis 2030 etwa 7.000 Lehrkräfte in den Ruhestand und müssen ersetzt werden.

