Landtagsabgeordneter hat für Stasi gearbeitet

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV aktuell

Knapp dreißig Jahre nach dem Mauerfall beschäftigt den Landtag Mecklenburg-Vorpommern erneut die mutmaßliche Stasi-Vergangenheit eines Abgeordneten. Die Stasi-Überprüfungskommission des Parlaments kommt in ihrem neuesten Bericht zu dem Schluss, dass der Linksabgeordnete Wolfgang Weiß mit der Stasi zusammengearbeitet hat. Meldungen über eine angebliche Stasi-Verbindung des 64-Jährigen gab es bereits 2018 und in den Jahren davor.

Berichte über andere Soldaten in der NVA

In dem jetzt veröffentlichten Bericht stellt die Kommission fest, dass bei Weiß eine "inoffizielle Mitarbeit für das MfS als erwiesen anzusehen ist". Die drei Mitglieder des Gremiums - die Stasi-Beauftragte Anne Drescher, Ex-Landtagspräsident Rainer Prachtl (CDU) und der Rostocker Richter Stefan Mahlburg - haben in den vergangenen Monaten Dokumente des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ausgewertet. Aus den Unterlagen der ehemaligen Stasi-Hauptabteilung ergebe sich, dass Weiß während seiner NVA-Zeit in der Mitte der siebziger Jahre etwa ein Jahr lang als sogenannter gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit (GSM) über andere Soldaten berichtet habe. Die Berufung zum GSM habe im Februar 1975 stattgefunden, die Berufung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit sei schriftlich erfolgt. Der Kommission stellt jedoch auch fest: "eine weitere Verpflichtungserklärung oder die Vergabe eines Decknamens erfolgte nicht".

Empfang von West-Sendern und Republikflucht

In den Unterlagen hätten sich vier Treffberichte bzw. Treffauswertungen und eine Treffliste zu weiteren vier Treffen der Führungsoffiziere sowie 17 handschriftliche Berichte des GMS befunden. Nach Aktenlage habe Weiß Informationen zu einem Offizier, zu Unteroffizieren und Soldaten erarbeitet. Es sei um den Empfang von West-Sendern gegangen, theoretische Möglichkeiten der Republikflucht oder Ausreisepläne von Familienangehörigen eines Soldaten. Weiß habe auch charakterliche Einschätzungen gegeben. Das MfS habe Weiß´ inoffizielle Arbeit als "sehr gut" eingeschätzt, heißt es in dem Bericht der Kommission. Seine GMS-Akte sei Mitte Mai 1979 ins Archiv gekommen.

Weiß: Keine bewusste Zusammenarbeit mit der Stasi

In seiner schriftlichen Stellungnahme erklärte der Abgeordnete, er habe als Hauptfeldwebel tägliche Meldung zum Stand der Sicherheit und Ordnung ausschließlich an seinen militärischen Vorgesetzten abgegeben. Das sei seine dienstliche Aufgabe gewesen. Diese militärischen Meldungen könnten als "Abschöpfung" bezeichnet werden. Er habe immer als Soldat der NVA gehandelt und sei sich nicht bewusst gewesen, jemals etwas mit der Stasi zu tun gehabt zu haben. Mit den Erkenntnissen von heute sehe das "natürlich" anders aus - dazwischen lägen aber ein Systemzusammenbruch und über 40 Jahre Entwicklung. Auf Anfrage des NDR erklärte Weiß, die Kommission glaube den Stasi-Akten und dem, was Stasi-Offiziere aufgeschrieben hätten. Außerdem werde vergessen, dass NVA-Soldaten in einer anderen Situation gewesen seien als die heutigen Bundeswehr-Angehörigen. Die NVA sei eine "zutiefst politische Armee gewesen". Weiß ist Geograph und Hochschullehrer. In der Linksfraktion arbeitet er als landwirtschaftlicher Sprecher.

