08.05.2025 Hohen Wieschendorf: DKB Pferdewoche startet bald

In Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Donnerstag das Programm der DKB Pferdewoche vorgestellt worden. Das internationale Springturnier findet in diesem Jahr zum dritten Mal auf dem Gut Glantz statt. Vom 21. bis 25. Mai stehen mehr als 20 Springprüfungen auf dem Programm, mit insgesamt 245.000 Euro Preisgeld. Auch Reiterinnen und Reiter aus dem deutschen Olympia-Kader werden erwartet. Gleichzeitig sollen Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus der Region eine Startmöglichkeit bekommen. Neben dem Sport gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Eine Fohlenauktion mit 20 Tieren, eine Drohnenshow und Motocross-Stunts. Der Veranstalter Enno Glantz betont, dass das Turnier nicht nur für die Reitszene gedacht ist, sondern bewusst auch ein breiteres Publikum ansprechen soll. Glantz rechnet mit bis zu 30.000 Besucherinnen und Besuchern. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Tag.

