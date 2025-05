Stand: 08.05.2025 18:02 Uhr Hansa Rostock testet im Sommer gegen Aston Villa

Der F.C. Hansa Rostock wird in der Vorbereitung auf die kommende Saison in einem Testspiel gegen den englischen Top-Club Aston Villa spielen. Der Verein aus der Premier League ist am 19. Juli im Ostseestadion zu Gast, berichtet eine Hansa-Sprecherin. Aston Villa steht derzeit auf Platz sieben der ersten englischen Liga. Ein echter Härtetest zwei Wochen vor der neuen Saison, so Amir Shapourzadeh, Hansas Direktor Profifußball.

