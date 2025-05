Rekord: Bernd Diekau ist der dienstälteste Bürgermeister in MV Stand: 08.05.2025 17:01 Uhr Er wurde noch vor dem Mauerfall Bürgermeister der Gemeinde Lohmen und war immer parteilos. Noch denkt Bernd Diekau nicht ans Aufhören.

von Juliane Mau

Wer mit Bernd Diekau verabredet ist, muss damit rechnen, dass sein Telefon klingelt. Das ist an seinem 70. Geburtstag so, während Landrat Sebastian Constien (SPD) dem Bürgermeister der Gemeinde Lohmen im Landkreis Rostock eine Ehrenmedaille für dessen Verdienste überreicht. Das ist auch wenige Tage später so, als Diekau zum Dorfrundgang lädt. Seit 36 Jahren ist er Bürgermeister in Lohmen, anfangs hauptamtlich, später im Ehrenamt. Er ist damit der dienstälteste des Landes. Seine Wähler scheinen zufrieden zu sein.

Jüngster Bürgermeister im Kreis Güstrow

Was also ist das Geheimnis von Diekaus Erfolg? Eine schnelle Erklärung liefert er dafür nicht. Stattdessen zeigt er sein Dorf und erzählt: "Ich wohne seit 1980 in Lohmen und bin gleich Mitglied der Gemeindevertretung geworden. Als mein Vorgänger in Rente ging, wurde ich gefragt, ob ich nicht Bürgermeister werden möchte. Und so kam es - am 1. August 1989. Mit 34 war ich der jüngste Bürgermeister beim Rat des Kreises Güstrow und parteilos."

SED, SPD, CDU warben vergeblich um Diekau

Immer wieder hatte die SED ihn zu einer Mitgliedschaft gedrängt. "Dann kam die Wende und nun drängelten die CDU und die SPD über viele Jahre. Aber ich habe zu allen gesagt: Lasst mich Lohmen und die Region ohne Parteibuch gestalten. Das geht auch." Gleich zu Beginn die erste große Herausforderung: "Die LPG hatte vor dem Mauerfall 320 Beschäftigte. Heute hat sie fünf oder sechs. Das bedeutete Umschulungen und Arbeitsplätze schaffen."

Arbeitgeber für 100 Menschen

Und das tat Diekau. Er baute ein kommunales Pflegeheim. Später eine Reha-Klinik mit inzwischen 4.000 Patienten jährlich. Dazu betreibt Lohmen eine kommunale Kita. Die Gemeinde selbst ist Arbeitgeber für 100 Menschen. "Das entspricht einem mittelständischen Unternehmen", sagt Diekau. "Ohne gute Führungskräfte geht das natürlich nicht und die haben wir." Doch nicht nur die Gemeinde ist Arbeitgeber, auch andere Unternehmen haben sich angesiedelt. Das zahlt sich aus. Nach Lohmen pendeln täglich mehr als 320 Menschen aus der Region, um hier zu arbeiten. Nur 60 pendeln zum Arbeiten nach außen.

Neuestes Projekt: Ein Kinderheilwald

Diekaus neuestes Projekt: Ein Kinderheilwald direkt hinter der Kita. Gerade tobt eine Gruppe durch den Wald. Erzieherin Evi Bauer ruft die Kinder zum Yoga zusammen und bereitwillig sammeln sich die Kleinen im Kreis, grüßen die Sonne, reiben ihre Hände. "Wir haben hier ideale Bedingungen für unsere Arbeit", sagt die Pädagogin. Diekaus Idee: Die Kinder selbst sollen hier Bäume nachpflanzen. Jedes Jahr eine Altersgruppe. "So wie die Kinder heranwachsen, so wächst auch der Wald."

Kita, Arbeit, Pflegeheim: "Leben in Lohmen ist gesichert"

Ein ähnliches Projekt plant Diekau auch am Pflegeheim. Dort soll ein seniorengerechter Waldabschnitt entstehen, barrierefrei auch für Rollstühle. "Man kann in Lohmen gut leben, bis ins hohe Rentenalter, durch unser Wohn- und Pflegezentrum. Es ist eine Rundum-Betreuung: Das ganze Leben ist in Lohmen gesichert." Keine Selbstverständlichkeit, denn in der Regel entstehen Pflegeeinrichtungen heute nur noch in Mittel- und Oberzentren. Die Förderpolitik verhindert die Ansiedlung auf dem Land. Diese Ausnahmesituation wüssten die Einwohner der Gemeinde zu schätzen, sagt Mareike Nitsch, Leiterin der Pflegeeinrichtung. "Die Menschen dürfen auch hier alt werden und sterben."

Partnerschaften bis Gabun und Taiwan

Vor allem aber können sie in Lohmen einer sehr aktiven Gemeinschaft leben. Nicht umsonst hagelt es Preise: "Lebenswerte Kommune" oder "Dorf mit Zukunft" heißen Titel, die der Ort mit seinen acht Ortsteilen gewonnen hat. Darauf wurde man sogar in Taiwan aufmerksam. Mit einer Delegation ist Diekau nach Asien gereist, um über den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" zu berichten. Nicht der einzige internationale Kontakt der Gemeinde. Regelmäßig liefert Lohmen Elektro-Anlagen in die Ukraine, sendet Spenden nach Gabun, wo sogar eine Krankenstation den Namen "Lohmen" trägt. Es gibt Verbindungen nach Dänemark, Tschechien und Vietnam. Diekaus neuestes Projekt: In einem Versuchkräutergarten testet die Gemeinde verschiedene Minzsorten. Ziel ist es, bald Minzöl nach Asien zu exportieren.

Amtszeit bis 2029 - Eventuell geht's weiter

Vier Jahre läuft Diekaus Amtszeit noch. Dann wird er 40 Jahre Bürgermeister sein. Und dann? "Ach wollen wir erst mal bis 2029 denken. Und wenn die Gesundheit und die Wähler das wollen, dann geht's eventuell weiter." Aber, sagt er noch, es gebe auch gute Nachfolger und eins sei klar: "Lohmen ist eine Gemeinde mit Zukunft."

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock