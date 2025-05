Stand: 08.05.2025 18:24 Uhr Neue Halle für den Katastrophenschutz in Neubrandenburg

Der Katastrophenschutz für die Mecklenburgische Seenplatte hat eine neue Halle. In Neubrandenburg ist nun auf fast 2000 Quadratmetern Platz für 29 Fahrzeuge und Anhänger, ein Lager und für Büros. Außerdem gibt es Gemeinschaftsräume, einen Ausbildungsraum, ein Sanitätslager und Platz, um die Fahrzeuge nach den Einsätzen zu reinigen, heißt es von der Landkreisverwaltung. "Jetzt haben wir für die nächsten zehn Jahre Stabilität im Katastrophenschutz in der Stadt Neubrandenburg geschaffen", so Dirk Rautmann, Amtsleiter Zentrale Dienste/Schulverwaltungsamt, bei der Einweihung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte