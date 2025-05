Stand: 08.05.2025 16:41 Uhr Polizei sucht Zeugen: Mehrere Jagdwaffen in Loissin gestohlen

Aus zwei Wohnungen in Loissin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind Jagdgewehre gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat es in der kleinen Ortschaft bei Lubmin zwischen dem 2. und dem 4. Mai 2025 zwei Wohnungseinbrüche gegeben. Angaben dazu, wie viele Jagdgewehre die unbekannten Täter dabei entwendet haben, würden wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520 zu wenden. Hinweise können auch bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

