Landtag: Verstärkter Kampf gegen Rechtsextremismus Stand: 06.04.2022 16:40 Uhr Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ging es am Mittwoch unter anderem um den Kampf gegen Rechtextremismus und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Beitrag anhören 1 Min

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Mittwoch für einen verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Mecklenburg-Vorpommern solle sich unter anderem auf Bundesebene für eine Reform des Waffenrechts einsetzen.

Weitere Informationen Landtag MV - Debatten im Parlament live Alle Themen, alle Beiträge, alle Politiker in Wort und Bild - Live-Übertragung der Debatten im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. extern

AfD als rechtsextremen Verdachtsfall beobachten?

Die rechtsextreme Szene im Nordosten müsse mit noch stärkerem Druck entwaffnet und zerschlagen werden, hieß es in dem gemeinsamen Antrag von SPD und Linken. Dieser unterstützt die Initiative des Bundes, die Beweislastumkehr im Waffenrecht - also hin zu einem verschärften Waffenrecht - zu reformieren. Der Landtag fordert von der Landesregierung außerdem zu prüfen, ob die AfD in Mecklenburg-Vorpommern durch den Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden kann. Hintergrund ist ein entsprechendes Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts von vor einem Monat, das das ermöglichen würde. Innenminister Christian Pegel (SPD) wiederholte dazu das, was er schon vor einem Monat sagte, nämlich dass er dafür die Urteilsbegründung abwarten wolle. Die AfD reagierte auf den Antrag entsprechend empört und lehnte ihn als undemokratisch ab.

Backhaus: Versorgung trotz Ukraine-Kriegs sicher

In einer Aktuelle Stunde ging es außerdem um die veränderte Versorgungssituation infolge des Krieges in der Ukraine. Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Weizenproduzenten weltweit. Angesichts des russischen Angriffskrieges, der viele Nahrungsmittel und Agrarprodukte knapp und teurer macht, hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ein bewussteres Verbraucherverhalten gefordert. "Wir leben noch in einer Wegwerfgesellschaft. Das muss sich ändern", so Backhaus in der Aktuellen Stunde des Landtags. Der Minister betonte, dass trotz des drohenden Ausfalls von Getreide- und Speiseöl-Lieferungen wegen des Ukraine-Krieges die Versorgung in Deutschland gesichert sei. Mecklenburg-Vorpommern könne allein 1,2 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgen.

CDU stellt Green Deal in Frage

Dennoch müsse sich Deutschland unabhängiger von Lebensmittel-Importen machen, unter anderem durch die von der EU initiierte Einbeziehung von Brachflächen für den Getreideanbau. In Mecklenburg-Vorpommern gehe es dabei um 22.500 Hektar. Angesichts der aktuellen Debatten um die Lebensmittelversorgung forderte die CDU unter anderem die Green-Deal-Strategie der EU zu überprüfen. Diese zielt auf einen künftig verminderten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern ab und sieht mehr Ökolandbau vor. Backhaus machte jedoch deutlich, dass er trotz der aktuellen Lage keinen Anlass dazu sehe.

Weitere Informationen Untersuchungs-Ausschuss soll Klimastiftung durchleuchten Die Landtagsopposition will die Hintergründe der umstrittenen Stiftung in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufklären lassen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.04.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Mecklenburg-Vorpommern Rechtsextremismus Schiffbau