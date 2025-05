OB-Wahl in Neubrandenburg: Klose vor Benischke - Stichwahl nötig Stand: 11.05.2025 22:40 Uhr Bei der Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg kommt es zur Stichwahl zwischen dem parteilosen Kandidaten Klose und CDU-Mann Benischke kommen.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg kommt es in 14 Tagen zur Stichwahl. Der parteilose Bewerber Nico Klose konnte am Sonntag 35,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Frank Benischke von der CDU kam als Zweiter auf 24,6 Prozent. Beide haben keine absolute Mehrheit und müssen am 25. Mai erneut gegeneinander antreten. Dahinter folgen Jens Kreutzer (BSW) mit 12,6 Prozent, Tim Großmüller (Stabile Bürger Neubrandenburg, 9,4), der Einzelbewerber Ralph-Jörn Kurschus (7,5), Olaf Schümann (Werteunion,4,6), die parteilosen Sascha Lübs (2,5) und Tobias Köhler (1,9) sowie der ebenfalls parteilose Stefan Schwabbauer (1,2 Prozent)

Neues Stadtgefühl gewünscht

Der 38-jährige OB-Kandidat Klose zeigte sich im NDR Interview überwältigt vom Einzug in die Stichwahl. Sein Erfolgsrezept sieht er in zahlreichen Gesprächen. Er und sein Team seien im Wahlkampf viel unterwegs gewesen und nah am Menschen. Im Falle eines Sieges will Klose will ein stärkeres Zusammenrücken für ein Wir-Gefühl in der Stadt. Mit Respekt, Toleranz und Lust aufs Mitmachen soll das gelingen. Erfahrungen als Bürgermeister bringt er mit, er hat das Amt in Neverin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) seit 2019 inne. Klose wird von SPD, Grünen und dem scheidenden Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) unterstützt.

Visionen für die Vier-Tore-Stadt

Nach sieben Jahren Amtszeit gebe es eine neue Schule, eine zweite werde in Bau sein und die Schwimmhalle hoffentlich auf gutem Weg. Diese Vision stellt der 61-jährige OB-Kandidat Frank Benischke von der CDU im Falle seiner Wahl für Neubrandenburg in Aussicht.

Flaggen-Frage und Investitionen

Mit der Wahl eines neuen Oberbürgermeister für die drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern könnte sich auch entscheiden, welche Fahne künftig am Bahnhof hängt. Klose bevorzugt den Regenbogen, Benischke neigt wohl zur Deutschland-Flagge. Aber es geht auch um Handfestes: Dringend notwendige Investitionen stehen in der Vier-Tore-Stadt an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.05.2025 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte