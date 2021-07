Tourismusverband: Mecklenburg-Vorpommern ist gut gebucht Stand: 21.07.2021 11:12 Uhr In 10 Tagen sind die Sommerferien bei uns in Mecklenburg-Vorpommern vorbei. In anderen Bundesländern beginnen sie erst. Das könnte gut für die Buchungszahlen im Land sein. Die Branche ist bisher zufrieden.

Nach Angaben des Landestourismusverbandes sind Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern bis Mitte August gut gebucht. Das betreffe alle Regionen, sagte Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Freie Betten gebe es vor allem noch im Binnenland. Wegen des Ferienbeginns in anderen Bundesländern - wie zum Beispiel in Bayern - wird sich die Saison wahrscheinlich noch verlängern. Auch die Nachfrage auf Campingplätzen bei uns ist sehr hoch. Nach Angaben des Campingverbandes Mecklenburg-Vorpommern gibt es etwa 200 Campingplätze im Land, die seien wahrscheinlich bis in Herbst hinein gut ausgelastet.

Stellenweise gibt es Personalmangel

Wegen der langen Corona-Zwangspause in der Tourismusbranche haben laut Woitendorf einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Branche gewechselt, was hier und da zu Personalmangel geführt habe. Demnach müssen einige Tourismusbetriebe ihre Angebote leicht einschränken. Beispielsweise könnten mancherorts die Betten nicht jeden Tag gemacht werden, dafür gebe es aber in einigen Hotels und Pensionen kleine Rabatte.

Etwas weniger Übernachtungen als im vergangenen Jahr

Der Tourismusverband rechnet in diesem Jahr generell mit etwas weniger Übernachtungen als im vergangenen. Das liege unter anderem daran, dass die Menschen wieder mehr ins Ausland reisen. Dennoch geht die Branche davon aus, dass die Urlaubssaison in Mecklenburg-Vorpommern noch eine Weile anhält.

