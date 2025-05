Hansa Rostock siegt in Unterhaching und darf vom Aufstieg träumen Stand: 07.05.2025 20:54 Uhr Hansa Rostock ist mittendrin im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsrang der 3. Liga. Die Mecklenburger haben am Mittwochabend das Nachholspiel beim bereits abgestiegenen Tabellenletzten SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) gewonnen.

von Tobias Knaack

Sigurd Haugen erzielte in der Begegnung im Sportpark Unterhaching, die ursprünglich am 26. Spieltag Anfang März hätte stattfinden sollen, die frühe Führung (3.), der eingewechselte Nils Fröling sorgte mit einem fulminanten Schuss für den Endstand (74.). Durch den Erfolg sind die Rostocker an Aufsteiger Energie Cottbus vorbei auf Rang vier gezogen. Am Sonnabend empfängt das Team von Trainer Daniel Brinkmann die Lausitzer zum direkten Duell im Ostseestadion (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und im Livestream auf ndr.de).

Durch den verdienten 2:0-Sieg gegen den Absteiger ist auch der Ausgang des Verfahrens vor dem Ständigen Schiedsgericht auf eine Spielwertung zugunsten der Mecklenburger hinfällig. Denn sollten sie dort Recht bekommen, würde das Spiel ebenfalls mit 2:0 für die "Kogge" gewertet werden. Der FC Hansa hatte das Schiedsgericht angerufen, nachdem eine Beschwerde gegen die Neuansetzung der Begegnung vom DFB-Bundesgericht abgewiesen worden war.

Mit nun 60 Punkten haben die Rostocker zwei Spieltage vor Ende der Saison nur noch zwei Zähler Rückstand (bei einer um zwei Tore schlechteren Tordifferenz) auf den 1. FC Saarbrücken auf Relegationsrang drei. Die Saarländer sind am Sonnabend parallel zum Spiel des FCH bei Alemannia Aachen zu Gast.

Haugen zur frühen Hansa-Führung

Für eine Partie, die ursprünglich vor rund zwei Monaten hätte stattfinden sollen und um die es seither jede Menge Diskussionen sowie eine abermalige Verlegung gegeben hatte, war die Verzögerung des Anpfiffs von zwei Minuten wegen eines noch nicht ordnungsgemäß befestigten Hansa-Banners zu vernachlässigen.

Vor allem die rund 1.000 Rostocker Anhänger dürften es verschmerzen, denn so hatten sie beste Sicht auf die frühe Führung ihres Teams: Jan Mejdr setzte sich auf der rechten Seite nach einem langen Ball kurz vor der Grundlinie robust gegen Andy Breuer durch und passte auf Haugen, der direkt einschob (3.).

Rostock verpasst den zweiten Treffer zunächst

Der FC Hansa kontrollierte die Partie, spielte aber nicht zwingend genug auf den zweiten Treffer: Haugen (14.) und Marco Schuster, der freistehend aus acht Metern verzog (41.), hatten noch die größten Gelegenheiten. Auf der Gegenseite musste Benjamin Uphoff nur gegen einen Schuss von Hachings Stürmer Lenn Jastremski aus spitzem Winkel eingreifen (29.).

Das insgesamt schwache Niveau der Partie setzte sich in Durchgang zwei zunächst nahtlos fort. Unterhaching konnte nicht - Rostock wollte, aber tat sich zu Beginn der zweiten 45 Minuten unverändert schwer.

Fröling-Hammer zum 2:0

Immerhin: Das Brinkmann-Team steigerte und belohnte sich. Haugen mit einem Fallrückzieher (62.) und ein Kopfball von Benno Dietze an den Pfosten (68.) hätten schon für das zweite Rostocker Tor sorgen können.

Das aber blieb dem eingewechselten Fröling vorbehalten. Nach einer zu kurz abgewehrten Flanke drosch er den Ball mit perfekter Schusstechnik vom linken Eck des Strafraums neben den linken Pfosten. Ein Traumtor - und die Entscheidung gegen harmlose Hachinger.

26.Spieltag, 07.05.2025 19:00 Uhr Unterhaching 0 Hansa Rostock 2 Tore: 0: 1 Haugen (3.) 0: 2 Fröling (74.)

Unterhaching: Eisele - Knipping, Geis, Schlicke - Schwabl, Ortel (89. Mashigo), Stiefler, Breuer (46. Hennig) - Leuthard (46. Torsiello), Popp (80. Skarlatidis) - Jastremski (80. Hannemann)

Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen (83. Gebuhr), Rossipal - Mejdr, Dietze (79. Suso), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (63. Fröling), Krohn (79. Harenbrock) - Haugen (63. C. Kinsombi)

Zuschauer: 4126



