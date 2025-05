Stand: 08.05.2025 16:07 Uhr Restaurierte Orgel in Biestow wird mit Festival gefeiert

Die Orgel im Rostocker Stadtteil Biestow ist fast original erhalten und wird in diesem Sommer mit einem Festival gefeiert. Sechs Konzerte von Klassik bis Jazz sollen die klanglichen Facetten des historisch wertvollen Instrumentes zeigen. Die Orgel wurde vor mehr als 150 Jahren von Friedrich Friese III. für die Dorfkirche in Biestow gebaut. Der Schweriner Orgelbauer Friese III. ist der wichtigste Vertreter der Orgelbaudynastie Friese und zählt zu den bedeutendsten Orgelbauern des 19. Jahrhunderts. Da die Orgel in Biestow über die Jahre vom Spielen abgenutzt, von Würmern und Rost befallen und nur noch schwer zu spielen war, restaurierten sie Orgelbauer der Werkstatt Wegscheider aus Dresden nun für 100 000 Euro. Finanziert wurde das Ganze vom Förderverein für das Kirchenensemble Biestow, der OSPA Stiftung, dem Kirchenkreis und vom Land. Auf dem nächsten Konzert am Freitag gibt es Zeitgenössischen Jazz mit einer Mischung aus Orgelklängen, Gesang und elektronischen Elementen zu hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock