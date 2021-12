LAGuS: Änderungen im Corona-Lagebericht und an der Stufenkarte Stand: 09.12.2021 17:56 Uhr Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Mecklenburg-Vorpommern nimmt Änderungen in ihrem täglichen Corona-Lagebericht vor. Sie betreffen die Darstellung der Auslastung der Intensivstationen (ITS) mit Covid19-Patienten und genauere Informationen zur Belegung der Krankenhäuser. Die Neuinfektions-Inzidenz wird nicht mehr gesondert für Geimpfte und Ungeimpfte ausgewiesen.

Ab sofort verzichtet das LAGuS in seinem täglichen Corona-Lagebericht auf die getrennte Ausweisung der Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen für Geimpfte und Ungeimpfte. Als Grund gibt die Behörde an, dass es aufgrund des derzeit hohen Infektionsgeschehens für die kommunalen Gesundheitsämter "immer schwieriger" sei, tagesaktuelle Meldedaten ans LAGuS zu übermitteln. Es komme auch beim Thema Impfschutz gehäuft zu Nachmeldungen, die teils mehrere Tage zurückreichten und deshalb zu "unvollständigen Darstellungen" führen würden. Laut LAGuS handelt es sich um ein bundesweites Problem. Die Gesundheitsbehörden der Bundesländer und das Robert Koch-Institut arbeiteten gemeinsam an einer zeitnahen Lösung, so das LAGuS weiter.

Fokus auf Auslastung der ITS-Betten für Covid-Erkrankte

Eine weitere Änderung betrifft die Darstellung der Situation auf den Intensivstationen (ITS). Bislang wurden laut LAGuS hierzu die Daten Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) genutzt. Diese bildeten ab, wie viele aller ITS-Betten durch COVID-Patienten belegt sind. Ab sofort nimmt das LAGuS die Auslastung genau jener ITS-Betten in den Blick, die für schwer an Covid-19 erkrankte Personen bereitstehen (Auslastung der Covid-ITS-Betten).

Änderung der ITS-Auslastungs-Schwellenwerte in der risikogewichteten Stufenkarte

Dies zieht Änderungen der Schwellenwerte in der risikogewichteten Stufenkarte nach sich. Wurde bisher die Warnstufe "rot" erreicht, wenn mehr als 15 Prozent aller Intensivbetten belegt sind, gilt dies nunmher, wenn mehr als 80 Prozent der ITS-Betten für Covid-19-Erkrankte belegt sind. Die neue Datenquelle dafür sei IVENA sein. Eine weitere Folge ist, dass die Angabe "Fälle im Krankenhaus gesamt" nunmehr tagesaktuell ausgewiesen werden kann, und nicht mehr wie bisher mit Daten vom Vortag.

Außerdem wird die Stufenkarte ab sofort um zwei Balkendiagramme ergänzt, die Auskunft über die Belastung der Krankenhäuser in MV geben - und zwar für jede der vier Regionen (Cluster), die gebildet wurden, um die Versorgung der Covid-Erkrankten sicherzustellen. Dabei wird die Belegung der Normalstationen und der ITS-Bereiche durch Covid-Patienten dargestellt.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Stiko will Impfung für vorerkrankte Kinder empfehlen Auch gesunde Fünf- bis Elfjährige sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.12.2021 | 18:00 Uhr