"Grusel-Goofy": Polizei und Experten warnen vor Kettenbrief

von Katharina Tamme, NDR.de

Durch die sozialen Netzwerke geht derzeit ein neuer Kettenbrief, der gezielt Kinder und Jugendliche anspricht und sie dazu verleitet, gefährliche Dinge zu tun. Solche Kettenbriefe sind nichts Neues - bereits vor knapp zwei Jahren verbreitete die sogenannte "Momo-Challenge" Angst im Netz.

Grusel-Goofy namens "Jonathan Galindo"

Der neue Grusel-Kettenbrief verbreitet sich momentan vor allem bei WhatsApp, Instagram und TikTok, also den Plattformen, die besonders Kinder und Jugendliche nutzen. Der als "Grusel-Goofy" bekannt gewordene aktuelle Fall ist ein Profil in den Netzwerken, der sich "Jonathan Galindo" nennt. Auf dem Profilbild sieht man eine gruselig geschminkte Mischung aus dem Disney-Klassiker Goofy und einem Gruselclown, mit falscher Nase und einem breiten Grinsen.

Cyberkriminologe: Liste mit lebensgefährlichen Aufgaben

Wie der deutsche Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger in einem Statement bei LinkedIn mitteilt, schreibt der Grusel-Account gezielt Kinder und junge Jugendliche an. Nehmen Kinder diese Anfrage an, bekommen sie einen Link, der auf eine Website mit einer Liste gefährlicher Aufgaben mündet. Innerhalb von 50 Tagen sollen Kinder täglich eine Aufgabe erledigen. Was harmlos beginnt, endet jedoch in selbstverletzenden Aufgaben. "Eine der letzten 'Aufgaben' besteht in der Aufforderung zu Handlungen, die im schlimmsten Fall mit dem Tod der Kinder enden könnten", schreibt Rüdiger.

Nachahmer verbreiten Liste weiter

Wer sich hinter dem Jonathan Galindo verbirgt, ist bislang nicht bekannt. Mittlerweile gibt es jedoch viele Nachahmer, die ähnliche Profile erstellen und damit die Liste weiterbreiten. Das Ganze wird begleitet von Drohungen, die eintreten sollen, wenn man die Aufgaben nicht ausführt. In ähnlichen Challenges der vergangenen Jahre wurde Kinder beispielsweise dazu aufgefordert, sich Symbole in den Arm zu ritzen. Bei der so genannten Momo-Challenge vor etwa zwei Jahren wurden Kinder ebenfalls zum Selbstmord aufgefordert.

Mimikama: Kindern die Angst nehmen

Solche Kettenbriefe sind eine Form der Machtdemonstration, wie der Verein zur Aufklärung von Internetkriminalität Mimikama schreibt. Ziel dieser Grusel-Kettenbriefe sei es, Kindern Angst einzuflößen. Mimikama rät Eltern, mit Ihrem Kindern über solche Grusel-Kettenbriefe zu reden, ihnen möglichst die Angst zu nehmen, aufzuklären. Auch die Polizei Mecklenburg-Vorpommern warnt vor den Kettenbriefen mit Postings in den sozialen Netzwerken und fordert Kinder und Eltern darin auf, diese Kettenbriefe auf gar keinen Fall zu beantworten, zu teilen oder weiterzuverbreiten.

TikTok löscht gemeldete Nutzerprofile

Die Netzwerke selbst reagieren ebenfalls: Accounts mit dem Namen "Jonathan Galindo" werden derzeit bei WhatsApp und TikTok gelöscht, wenn sie von Nutzern gemeldet werden. Ein Unternehmenssprecher von TikTok gab am Donnerstag an, außerdem "als vorsorgliche Maßnahme den Suchbegriff deaktiviert" zu haben. "Darüber hinaus beobachtet unser Moderatorenteam proaktiv Inhalte rund um "Jonathan Galindo" und nimmt notwendige Aktionen vor, damit TikTok eine sichere Umgebung bleibt," hieß es.

Tipps für Eltern: Inhalte melden, nicht weiterverbreiten

Betroffene Eltern sollten deshalb solche Accounts unbedingt dem Netzwerk melden. Eltern können die Kontaktaufnahme außerdem der Polizei melden, denn das Versenden solcher Kettenbriefe kann strafbar sein. "Derjenige, der einen Horrorkettenbrief verfasst oder einen solchen weiterleitet, macht sich dann strafbar, wenn der Inhalt z. B. eine Gewaltandrohung gemäß §241 StGB oder eine Anleitung zu Gewalt gemäß § 111 Absatz 1 StGB enthält", informiert die Polizei bei Facebook.

